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На Львівщині бензовоз з'їхав з дороги — рух паралізовано

8 січня 2024 23:52
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Львівщині бензовоз з'їхав з дороги — рух паралізовано
Бензовоз з'їхав з дороги. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Львівській області трасу Львів — Луцьк паралізовано увечері 8 січня. Це сталося через бензовоз, який з'їхав з дороги внаслідок ожеледиці.

Відповідні кадри публікують місцеві Telegram-канали.

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На відео видно, як бензовоз стоїть на узбіччі дороги й не може виїхати. На місце вже прибули спеціальні служби.

Наразі автодорога Львів — Луцьк паралізована на ділянці у селі Вислобоки.

Відомо, що в заторі стоять близько 200 автомобілів.

Нагадаємо, що 7 січня на Львівщині зіткнулися легковий автомобіль та мікроавтобус. Внаслідок ДТП постраждали восьмеро осіб. 

Також ми писали, що на Львівщині патрульні поліцейські вночі 7 січня допомогли водієві та пасажирам міжнародного автобуса, які застрягли на узбіччі через складні погодні умови. Зазначається, що на борту транспорту перебував 21 пасажир.

Крім того, через негоду на Львівщині почали роботу 10 мобільних пунктів незламності. Зокрема, у Львові запрацювали два таких мобільних пункти.

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