Во Львовской области бензовоз съехал с дороги — движение парализовано

Бензовоз съехал с дороги. Фото: скриншот с видео

Во Львовской области трасса Львов — Луцк парализована вечером 8 января. Это произошло из-за бензовоза, который съехал с дороги в результате гололеда.

Соответствующие кадры публикуют местные Telegram-каналы.

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Движение по трассе Львов — Луцк парализовано 8 января

На видео видно, как бензовоз стоит на обочине дороги и не может уехать. На место уже прибыли специальные службы.

Сейчас автодорога Львов — Луцк парализована на участке в селе Выслобоки.

Известно, что в пробке стоят около 200 автомобилей.

Напомним, что 7 января во Львовской области столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. В результате ДТП пострадали восемь человек.

Также мы писали, что на Львовщине патрульные полицейские ночью 7 января помогли водителю и пассажирам международного автобуса, застрявшим на обочине из-за сложных погодных условий. На борту транспорта находился 21 пассажир.

Кроме того, из-за непогоды на Львовщине начали работу 10 мобильных пунктов несокрушимости. В частности, во Львове заработали два таких мобильных пункта.