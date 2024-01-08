У Львові та області утворилися великі затори на деяких ділянках дороги
Станом на ранок 8 січня у Львові та області спостерігається значне ускладнення руху на деяких ділянках. Це відбувається через негоду, зокрема, ожеледицю.
Про це повідомляє депутат та член політичної партії "Варта" Ігор Зінкевич.
Ускладнення дорожнього руху у Львові та області
Так, за словами Зінкевича, затори утворилися у бік Львова від Сокільника, а також поблизу села Лисиничі. Зазначається, що дорога не розчищена від снігу, на ній "суцільний лід".
Окрім цього, повідомляють про ДТП поблизу бази відпочинку Emily Resort.
Нагадаємо, у деяких містах України почалися складнощі з роботою громадського транспорту. Причиною цьому стала негода, що прийшла до регіонів 7 січня.
Додамо, на Львівщині патрульні поліцейські вночі 7 січня допомогли водієві та пасажирам міжнародного автобуса, які застрягли на узбіччі через складні погодні умови. Зазначається, що на борту транспорту перебував 21 пасажир.
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