У Львові та області утворилися великі затори на деяких ділянках дороги

Затор на в'їзді у Львів. Фото: Ігор Зінкевич

Станом на ранок 8 січня у Львові та області спостерігається значне ускладнення руху на деяких ділянках. Це відбувається через негоду, зокрема, ожеледицю.

Про це повідомляє депутат та член політичної партії "Варта" Ігор Зінкевич.

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Так, за словами Зінкевича, затори утворилися у бік Львова від Сокільника, а також поблизу села Лисиничі. Зазначається, що дорога не розчищена від снігу, на ній "суцільний лід".

Окрім цього, повідомляють про ДТП поблизу бази відпочинку Emily Resort.

Затор на в'їзді у Львів. Фото: Ігор Зінкевич

Затор на в'їзді у Львів. Фото: Ігор Зінкевич

Нагадаємо, у деяких містах України почалися складнощі з роботою громадського транспорту. Причиною цьому стала негода, що прийшла до регіонів 7 січня.

Додамо, на Львівщині патрульні поліцейські вночі 7 січня допомогли водієві та пасажирам міжнародного автобуса, які застрягли на узбіччі через складні погодні умови. Зазначається, що на борту транспорту перебував 21 пасажир.