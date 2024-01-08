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У Львові та області утворилися великі затори на деяких ділянках дороги

8 січня 2024 11:04
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Львові та області утворилися великі затори на деяких ділянках дороги
Затор на в'їзді у Львів. Фото: Ігор Зінкевич
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Станом на ранок 8 січня у Львові та області спостерігається значне ускладнення руху на деяких ділянках. Це відбувається через негоду, зокрема, ожеледицю.

Про це повідомляє депутат та член політичної партії "Варта" Ігор Зінкевич.

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Так, за словами Зінкевича, затори утворилися у бік Львова від Сокільника, а також поблизу села Лисиничі. Зазначається, що дорога не розчищена від снігу, на ній "суцільний лід". 

Окрім цього, повідомляють про ДТП поблизу бази відпочинку Emily Resort. 

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Затор на в'їзді у Львів. Фото: Ігор Зінкевич
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Затор на в'їзді у Львів. Фото: Ігор Зінкевич

Нагадаємо, у деяких містах України почалися складнощі з роботою громадського транспорту. Причиною цьому стала негода, що прийшла до регіонів 7 січня.

Додамо, на Львівщині патрульні поліцейські вночі 7 січня допомогли водієві та пасажирам міжнародного автобуса, які застрягли на узбіччі через складні погодні умови. Зазначається, що на борту транспорту перебував 21 пасажир.

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