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Во Львове и области образовались большие пробки на некоторых участках дороги

8 января 2024 11:04
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Во Львове и области образовались большие пробки на некоторых участках дороги
Пробка на въезде во Львов. Фото: Игорь Зинкевич
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

По состоянию на 8 января во Львове и области наблюдается значительное усложнение движения на некоторых участках. Это происходит из-за непогоды, в частности, гололедицы.

Об этом сообщает депутат и член политической партии "Варта" Игорь Зинкевич.

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Так, по словам Зинкевича, пробки образовались в сторону Львова от Сокольника, а также вблизи села Лисиничи. Отмечается, что дорога не расчищена от снега, на ней "сплошной лед".

Кроме того, сообщают о ДТП вблизи базы отдыха Emily Resort.

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Пробка на въезде во Львов. Фото: Игорь Зинкевич
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Пробка на въезде во Львов. Фото: Игорь Зинкевич

Напомним, в некоторых городах Украины начались затруднения с работой общественного транспорта. Причиной этому стала непогода, пришедшая в регионы 7 января.

Добавим, на Львовщине патрульные полицейские ночью 7 января помогли водителю и пассажирам международного автобуса, застрявшим на обочине из-за сложных погодных условий. На борту транспорта находился 21 пассажир.

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