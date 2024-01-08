Во Львове и области образовались большие пробки на некоторых участках дороги

Пробка на въезде во Львов. Фото: Игорь Зинкевич

По состоянию на 8 января во Львове и области наблюдается значительное усложнение движения на некоторых участках. Это происходит из-за непогоды, в частности, гололедицы.

Об этом сообщает депутат и член политической партии "Варта" Игорь Зинкевич.

Читайте также:

Усложнение дорожного движения во Львове и области

Так, по словам Зинкевича, пробки образовались в сторону Львова от Сокольника, а также вблизи села Лисиничи. Отмечается, что дорога не расчищена от снега, на ней "сплошной лед".

Кроме того, сообщают о ДТП вблизи базы отдыха Emily Resort.

Пробка на въезде во Львов. Фото: Игорь Зинкевич

Пробка на въезде во Львов. Фото: Игорь Зинкевич

Напомним, в некоторых городах Украины начались затруднения с работой общественного транспорта. Причиной этому стала непогода, пришедшая в регионы 7 января.

Добавим, на Львовщине патрульные полицейские ночью 7 января помогли водителю и пассажирам международного автобуса, застрявшим на обочине из-за сложных погодных условий. На борту транспорта находился 21 пассажир.