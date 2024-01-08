Пункти Незламності у Львові відновили свою роботу

Пункт незламності у Львові. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

Через негоду на Львівщині почали роботу 10 мобільних пунктів незламності. Зокрема, у Львові запрацювали два таких мобільних пункти.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE

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Новини.LIVE побували в декількох пунктах, зокрема на вулиці Виговського та Симоненка. Начальник караулу Ігор Вигінний розповідає, що часто люди не приходять до пунктів незламності — за добу в одному із пунктів побувало всього лиш 10 людей.

"Люди приходять, гріються, п'ють чай та каву. Є вайфай, зарядки. Можна прийти попрацювати якщо в когось немає світла", — зазначає Ігор Вигінний.

Такі пункти незламності працюють цілодобово. Тут є доступ до інтернету, зарядні пристрої, гарячі напої та печиво.

Додамо, пункти незламності працюють на Львівщині.

Адреси пунктів в області

Дрогобич, майдан Шевченка, 1;

Золочів, вул. Чорновола, 3;

Камʼянка-Бузька, вул. Шевченка, 11;

Львів вул. Виговського, 34, вул. Симоненка, 5а, вул. Чорновола, 61;

Самбір, вул. Івана Франка, 2;

Стрий, вул. Тараса Шевченка, 24;Червоноград, вул. Богдана Хмельницького, 53;

Яворів, вул. Івана Франка, 10.

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