Пункти Незламності у Львові відновили свою роботу

У Львові відновили роботу пунктів незламності
Через негоду на Львівщині почали роботу 10 мобільних пунктів незламності. Зокрема, у Львові запрацювали два таких мобільних пункти.
Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE
Тепло, чай, кава та вайфай є у міських пунктах незламності
Новини.LIVE побували в декількох пунктах, зокрема на вулиці Виговського та Симоненка. Начальник караулу Ігор Вигінний розповідає, що часто люди не приходять до пунктів незламності — за добу в одному із пунктів побувало всього лиш 10 людей.
"Люди приходять, гріються, п'ють чай та каву. Є вайфай, зарядки. Можна прийти попрацювати якщо в когось немає світла", — зазначає Ігор Вигінний.
Такі пункти незламності працюють цілодобово. Тут є доступ до інтернету, зарядні пристрої, гарячі напої та печиво.
Додамо, пункти незламності працюють на Львівщині.
Адреси пунктів в області
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Дрогобич, майдан Шевченка, 1;
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Золочів, вул. Чорновола, 3;
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Камʼянка-Бузька, вул. Шевченка, 11;
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Львів вул. Виговського, 34, вул. Симоненка, 5а, вул. Чорновола, 61;
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Самбір, вул. Івана Франка, 2;
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Стрий, вул. Тараса Шевченка, 24;Червоноград, вул. Богдана Хмельницького, 53;
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Яворів, вул. Івана Франка, 10.
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