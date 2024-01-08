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У Львові відновили роботу пунктів незламності

8 січня 2024 21:23
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Марта Байдака
Журналіст
Пункти Незламності у Львові відновили свою роботу
Пункт незламності у Львові. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Через негоду на Львівщині почали роботу 10 мобільних пунктів незламності. Зокрема, у Львові запрацювали два таких мобільних пункти.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE

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Новини.LIVE  побували в декількох пунктах, зокрема на вулиці Виговського та Симоненка. Начальник караулу Ігор Вигінний розповідає, що часто люди не приходять до пунктів незламності — за добу в одному із пунктів побувало всього лиш 10 людей.

"Люди приходять, гріються, п'ють чай та каву. Є вайфай, зарядки. Можна прийти попрацювати якщо в когось немає світла", — зазначає Ігор Вигінний.

Такі пункти незламності працюють цілодобово. Тут є доступ до інтернету, зарядні пристрої, гарячі напої та печиво.

Додамо, пункти незламності працюють на Львівщині.

Адреси пунктів в області

  • Дрогобич, майдан Шевченка, 1;

  • Золочів, вул. Чорновола, 3;

  • Камʼянка-Бузька, вул. Шевченка, 11;

  • Львів вул. Виговського, 34, вул. Симоненка, 5а, вул. Чорновола, 61;

  • Самбір, вул. Івана Франка, 2;

  • Стрий, вул. Тараса Шевченка, 24;Червоноград, вул. Богдана Хмельницького, 53;

  • Яворів, вул. Івана Франка, 10.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Україну накриють сильні морози. Найбільше температура повітря впаде на північному сході, там стовпчики термометрів покажуть -20...-18 °C.

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