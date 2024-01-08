Пункты Несокрушимости во Львове возобновили свою работу

Во Львове возобновили работу пунктов несокрушимости
Из-за непогоды на Львовщине начали работу 10 мобильных пунктов несокрушимости. В частности, во Львове заработали два таких мобильных пункта.
Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE
Тепло, чай, кофе и вайфай есть в городских пунктах несокрушимости
Новини.LIVE побывали в нескольких пунктах, в том числе на улице Выговского и Симоненко. Начальник караула Игорь Выгонный рассказывает, что часто люди не приходят в пункты несокрушимости — за сутки в одном из пунктов побывало всего 10 человек.
"Люди приходят, греются, пьют чай и кофе. Здесь есть вайфай, зарядки. Можно прийти поработать, если у кого-то нет света", — отмечает Игорь Выгонной.
Такие пункты несокрушимости работают круглосуточно. Здесь есть доступ в интернет, зарядные устройства, горячие напитки и печенье.
Пункты несокрушимости работают на Львовщине.
Адреса пунктов в области
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Дрогобыч, площадь Шевченко, 1;
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Золочев, ул. Черновола, 3;
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Каменка-Бугская, ул. Шевченко, 11;
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Львов ул. Выговского, 34, ул. Симоненко, 5а, ул. Черновола, 61;
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Самбор, ул. Ивана Франко, 2;
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Стрый, ул. Тараса Шевченко, 24; Красноград, ул. Богдана Хмельницкого, 53;
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Яворов, ул. Ивана Франко, 10.
Напомним, мы ранее писали, что Украину покроют сильные морозы. Больше температура воздуха упадет на северо-востоке, там столбики термометров покажут -20...-18 °C.
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