Пункты Несокрушимости во Львове возобновили свою работу

Пункт несокрушимости во Львове. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

Из-за непогоды на Львовщине начали работу 10 мобильных пунктов несокрушимости. В частности, во Львове заработали два таких мобильных пункта.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE

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Новини.LIVE побывали в нескольких пунктах, в том числе на улице Выговского и Симоненко. Начальник караула Игорь Выгонный рассказывает, что часто люди не приходят в пункты несокрушимости — за сутки в одном из пунктов побывало всего 10 человек.

"Люди приходят, греются, пьют чай и кофе. Здесь есть вайфай, зарядки. Можно прийти поработать, если у кого-то нет света", — отмечает Игорь Выгонной.

Такие пункты несокрушимости работают круглосуточно. Здесь есть доступ в интернет, зарядные устройства, горячие напитки и печенье.

Пункты несокрушимости работают на Львовщине.

Адреса пунктов в области

Дрогобыч, площадь Шевченко, 1;

Золочев, ул. Черновола, 3;

Каменка-Бугская, ул. Шевченко, 11;

Львов ул. Выговского, 34, ул. Симоненко, 5а, ул. Черновола, 61;

Самбор, ул. Ивана Франко, 2;

Стрый, ул. Тараса Шевченко, 24; Красноград, ул. Богдана Хмельницкого, 53;

Яворов, ул. Ивана Франко, 10.

Напомним, мы ранее писали, что Украину покроют сильные морозы. Больше температура воздуха упадет на северо-востоке, там столбики термометров покажут -20...-18 °C.