У Львові встановили Юрту незламності - як вона виглядає та де її шукати

Тут можна зігрітися та скуштувати національні казахські страви

Львів'яни отримали можливість зігрітися, зарядити гаджети та випити гарячі напої у незвичайному пункті. Юрту незламності облаштували у Львові в сквері "На валах".

Новини.LIVE побували на місці нового незвичайного пункту обігріву у Львові.

Що таке Юрта незламності?

Як акцентують автори ідеї, такі юрти – насамперед символ підтримки і багатовікової українсько-казахської дружби.

Відомо, що загальна площа юрти близько 60 м2. Всередині розміщуються ворсисті килими, які захищають від холоду. Одночасно в ній можуть перебувати до пів сотні людей. Конструкцію виготовили майстри із Казахстану. Каркас зроблений з верби та унікальний тим, що при виготовленні там не використали жодного цвяха — все з'єднано шкіряними елементами.





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Коли та де працює Юрта незламності у Львові

Юрта у Львові працюватиме з 9:00-19:00. Її можна знайти в сквері "На валах". Розташовується вона біля Порохової вежі.

Нагадаємо, юрти незламності раніше запрацювали у Києві, Харкові та Бучі. Також в Одесі планують встановити новий пункт обігріву для людей. Так звану "Юрту незламності" відкриють на вулицях міста волонтери з Казахстану.