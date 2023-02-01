Во Львове установили Юрту несокрушимости - как она выглядит и где ее искать

Здесь можно согреться и отведать национальные казахские блюда.

Львовяне получили возможность согреться, зарядить гаджеты и пить горячие напитки в необычном пункте. Юрту несокрушимости обустроили во Львове в сквере "На валах".

Новини.LIVE побывали на месте нового необычного пункта обогрева во Львове.

Что такое Юрта несокрушимости?

Как акцентируют авторы идеи, такие юрты – прежде всего символ поддержки и многовековой украинско-казахской дружбы.

Известно, что общая площадь юрты около 60 м2. Внутри размещены ворсистые ковры, защищающие от холода. Одновременно в ней могут находиться до полусотни человек. Конструкцию изготовили мастера из Казахстана. Каркас сделан из ивы и уникален тем, что при изготовлении там не использовали ни одного гвоздя – все соединено кожаными элементами.





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Когда и где работает Юрта несокрушимости во Львове

Юрта во Львове будет работать с 9.00-19.00. Ее можно найти в сквере "На валах". Располагается она у Пороховой башни.

Напомним, юрты несокрушимости ранее заработали в Киеве, Харькове и Буче. Также в Одессе планируется установить новый пункт обогрева для людей. Так называемую "Юрту несокрушимости" откроют на улицах города волонтеры из Казахстана.