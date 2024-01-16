На Львівщині посеред дороги у снігових заметах застряг автобус з людьми

Рятувальники працюють на місці події. Фото: ДСНС

Зранку 16 січня на Львівщині у снігових заметах загруз автобус. Відбуксирувати транспорт на проїжджу частину допомагали рятувальники ДСНС, ніхто з пасажирів не постраждав.

Про це повідомили у ДСНС Львівської області.

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На Львівщині автобус загруз у снігових заметах

Зазначається, що подія сталася у селі Пирятин Червоноградського району на автодорозі Радехів — Синьків. Через негоду, зокрема снігового замету, застряг автобус з людьми. Транспорт не міг самостійно виїхати на проїжджу частину, тож довелося залучити рятувальників.

"Пожежно-рятувальним відділенням спільно з дорожньою службою за допомогою троса автобус відбуксировано на проїжджу частину дороги", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, в автобусі на той момент перебувало двоє людей, ніхто з них не постраждав.

Рятувальники відбуксирують транспорт. Фото: ДСНС

Інформація про інцидент. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львівській області вирує негода. Місцями спостерігається сильна хурделиця, внаслідок якої погіршилася видимість на дорозі.

Також ми писали, що поліцейські Львівської області допомогли водіям, які опинилися у снігових пастках. На щастя, в усіх випадках — без потерпілих.