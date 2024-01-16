У Львівській області вирує негода — видимість на дорогах погіршилася

Негода у Львівській області. Фото: скриншот з відео

У Львівській області вирує негода. Місцями спостерігається сильна хурделиця, внаслідок якої погіршилася видимість на дорозі.

Про це повідомив депутат Львівської міської ради, голова комісії транспорту, зв’язку та міської мобільності Львівської міськради Ігор Зінкевич.

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За словами Зінкевича, на трасі Львів — Стрий видимість на дорозі 50-100 метрів.

"Дорога Золочів Красне Буськ — місцями сильні перемети", — додав він.

Нагадаємо, погода в Україні у вівторок, 16 січня, буде помірною. Країну накриють опади. У південній частині, вдень в Донецькій та Луганській областях дощ, вночі з мокрим снігом. Температура вночі коливатиметься від 3°С тепла до 2 °С морозу, вдень 2...-7 °С тепла. Синоптики прогнозують переважно північно-західний вітер з поривами 7-12 м/с, а от у західних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с. На дорогах протримається ожеледиця.

Також ми писали, що поліцейські Львівської області допомогли водіям, які опинилися у снігових пастках. На щастя, в усіх випадках — без потерпілих.

Додамо, через погодні умови в Україні, які погіршились останніми днями, на дорогах ускладнився рух та збільшилась кількість аварій. ДСНС та МВС закликають українців дотримуватись безпечної швидкості та не робити небезпечних маневрів на дорогах.