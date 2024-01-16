Во Львовской области бушует непогода — видимость на дорогах ухудшилась

Непогода во Львовской области. Фото: скриншот из видео

Во Львовской области бурлит непогода. Местами наблюдается сильная вьюга, в результате которой ухудшилась видимость на дороге.

Об этом сообщил депутат Львовского городского совета, глава комиссии транспорта, связи и городской мобильности Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

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По словам Зинкевича, на трассе Львов — Стрый видимость на дороге 50-100 метров.

"Дорога Золочев Красное Буск — местами сильные переметы", — добавил он.

Напомним, погода в Украине во вторник, 16 января, будет умеренной. Страну накроют осадки. В южной части, днем в Донецкой и Луганской областях дождь, ночью с мокрым снегом. Температура ночью будет колебаться от +3...-2 °С, днем -2...+7 °С. Синоптики прогнозируют преимущественно северо-западный ветер с порывами 7-12 м/с, а в западных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с. На дорогах продержится гололедица.

Также мы писали, что полицейские Львовской области помогли водителям, которые оказались в снежных ловушках. К счастью, во всех случаях без пострадавших.

Добавим, из-за ухудшившихся в последние дни погодных условий в Украине на дорогах усложнилось движение и увеличилось количество аварий. ГСЧС и МВД призывают украинцев соблюдать безопасную скорость и не делать опасных маневров на дорогах.