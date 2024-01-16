Рятувальники допомогли 7-річному хлопчику, який травмувався під час катання на лижах

Рятувальники надають допомогу в горах. Фото ілюстративне: ДСНС

У понеділок, 15 січня, рятувальники ДСНС допомогли 7-річному хлопчику, який травмувався на горі Тростян. Дитина отримала травму під час катання на лижах.

Про це повідомило Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Львівській області.

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Рятувальники допомогли хлопчику, який травмувався на горі Тростян

Повідомляється, що інцидент стався у селі Славське Стрийського району на горі Тростян. Там під час катання на лижах травмувався хлопчик 2016 року народження.

"Рятувальники Славської гірської пошуково-рятувальної групи надали домедичну допомогу дитині та спустили хлопчика до підніжжя гори", — йдеться у повідомленні.

У ДСНС закликають відпочивальників дотримуватися правил безпеки, відповідально ставитися до власного та життя оточуючих.

Інформація від ДСНС. Фото: ГУ ДСНС

Нагадаємо, в Івано-Франківській області тривають пошуки 27-річного громадянина Франції. Він хотів зійти на Говерлу та зник.

Перед цим на Закарпатті гірські рятувальники відшукали двох заблукалих туристів зі Львова. На щастя, ніхто не постраждав, молодиків доправили до готелю.