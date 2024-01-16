Спасатели помогли 7-летнему мальчику, который травмировался во время катания на лыжах

Спасатели оказывают помощь в горах. Фото иллюстративное: ГСЧС

В понедельник, 15 января, спасатели ГСЧС помогли 7-летнему мальчику, который травмировался на горе Тростян. Ребенок получил травму во время катания на лыжах.

Об этом сообщило Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины во Львовской области.

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Спасатели помогли мальчику, который травмировался на горе Тростян

Инцидент произошел в селе Славское Стрыйского района на горе Тростян. Там во время катания на лыжах травмировался мальчик 2016 года рождения.

"Спасатели Славской горной поисково-спасательной группы предоставили медицинскую помощь ребенку и спустили мальчика к подножию горы", — говорится в сообщении.

В ГСЧС призывают отдыхающих соблюдать правила безопасности, ответственно относиться к собственной и жизни окружающих.

Информация от ГСЧС. Фото: ГУ ГСЧС

Напомним, в Ивано-Франковской области продолжаются поиски 27-летнего гражданина Франции. Он хотел взойти на Говерлу и пропал.

Перед этим на Закарпатье горные спасатели нашли двух заблудших туристов из Львова. К счастью, никто не пострадал, молодых людей доставили в гостиницу.