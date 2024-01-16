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Во Львовской области посреди дороги в снежных заносах застрял автобус с людьми

16 января 2024 18:37
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Во Львовской области посреди дороги в снежных заносах застрял автобус с людьми
Спасатели работают на месте происшествия. Фото: ГСЧС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Утром 16 января во Львовской области в снежных заносах застрял автобус. Отбуксировать транспорт на проезжую часть помогали спасатели ГСЧС, никто из пассажиров не пострадал.

Об этом сообщили в ГСЧС Львовской области.

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Во Львовской области автобус застрял в снежных заносах

Отмечается, что происшествие произошло в селе Пирятин Червоноградского района на автодороге Радехов — Синькив. Из-за непогоды, в частности снежного заноса, застрял автобус с людьми. Транспорт не мог самостоятельно выехать на проезжую часть, поэтому пришлось привлечь спасателей.

"Пожарно-спасательным отделением совместно с дорожной службой с помощью троса автобус отбуксирован на проезжую часть дороги", — говорится в сообщении.

Как известно, в автобусе на тот момент находились два человека, никто из них не пострадал.

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Спасатели буксируют транспорт. Фото: ГСЧС
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Информация об инциденте. Фото: скриншот

Напомним, во Львовской области бушует ненастье. Местами наблюдается сильная вьюга, в результате которой ухудшилась видимость на дороге.

Также мы писали, что полицейские Львовской области помогли водителям, оказавшимся в снежных ловушках. К счастью, во всех случаях без пострадавших.

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Львов
непогода
ГСЧС
Львовская область
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