Во Львовской области посреди дороги в снежных заносах застрял автобус с людьми

Спасатели работают на месте происшествия. Фото: ГСЧС

Утром 16 января во Львовской области в снежных заносах застрял автобус. Отбуксировать транспорт на проезжую часть помогали спасатели ГСЧС, никто из пассажиров не пострадал.

Об этом сообщили в ГСЧС Львовской области.

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Отмечается, что происшествие произошло в селе Пирятин Червоноградского района на автодороге Радехов — Синькив. Из-за непогоды, в частности снежного заноса, застрял автобус с людьми. Транспорт не мог самостоятельно выехать на проезжую часть, поэтому пришлось привлечь спасателей.

"Пожарно-спасательным отделением совместно с дорожной службой с помощью троса автобус отбуксирован на проезжую часть дороги", — говорится в сообщении.

Как известно, в автобусе на тот момент находились два человека, никто из них не пострадал.

Спасатели буксируют транспорт. Фото: ГСЧС

Информация об инциденте. Фото: скриншот

Напомним, во Львовской области бушует ненастье. Местами наблюдается сильная вьюга, в результате которой ухудшилась видимость на дороге.

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