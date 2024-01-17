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У двох населених пунктах на Львівщині виявили сказ — там запровадили карантин

17 січня 2024 18:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У двох населених пунктах на Львівщині виявили сказ — там запровадили карантин
Ветеринар оглядає кота. Фото: purina
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У курортній Східниці та у Раневичах Львівської області запровадили карантин через сказ. Він діятиме протягом двох місяців у населених пунктах та п’ятикілометровій зоні.

Про це повідомляє Львівська ОВА.

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Карантин через сказ на Львівщині

Зазначається, що у Східниці кіт вкусив дочку власниці і після цього через декілька днів загинув.

А у Раневичах лисиця зайшла на одне із подвірʼїв та покусала собаку — господар забив її, а собаку вакцинували проти сказу.

На місці загибелі кота, а також на подвірʼї, куди прийшла лисиця, провели дезінфекцію.

Так, регіональна державна лабораторія провела дослідження та підтвердила наявність вірусу сказу у кота та лисиці.

Внаслідок цього було вирішено запровадити карантин у смт Східниця та Раневичах Дрогобицького району. У населених пунктах та п'ятикілометровій зоні карантинні обмеження діятимуть два місяці — до 16 березня включно, якщо не зафіксують нові випадки захворювання.

Крім того, там проведуть довакцинацію всіх собак та котів.

Раніше ми писали, що у Львівській області влаштували відстріл тварин. У Мостиській міській раді оголосили про полювання на вовків, лисиць, а також на бродячих собак і котів.

Крім того, на Львівщині внесли зміни до правил мисливства. Радехівська міська рада запровадила відстрілювання не лише диких тварин, але й безпритульних котів та собак. У мережі стався скандал, жителі регіону обурені таким рішенням.

карантин
хвороба
Львівська область
кіт
ветеринари

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