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На Львівщині відстрілюють бродячих тварин — причина

18 грудня 2023 20:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Львівщині відстрілюють бродячих тварин — причина
Полювання на тварин. Ілюстративне фото: відкриті джерела
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Львівській області влаштували відстріл тварин. У Мостиській міській раді оголосили про полювання на вовків, лисиць, а також на бродячих собак і котів.

Про це пише ZAXID.NET.

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Полювання на бродячих тварин на Львівщині

Відомо, що 15 грудня Мостиська міська рада на сайті оприлюднила повідомлення, що протягом вихідних 16-17 грудня буде проводитися полювання на вовків, лисиць, бродячих собак та котів.

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Скриншот допису Мостиської міськради

Місцеві зоозахисники заявили, що такі дії є жорстоким поводженням з тваринами.

"Поки весь цивілізований світ захищає безпритульних тварин Мостиська Міська Рада разом з організацією "Зубр" додає "інформативний" пост про те, що завтра планується ВИСТРІЛ собак, котів та інших тварин на території ТМР Зубр що знаходиться у селі Довгомостиська. Планується безпідставне вбивство тварин!", — йдеться у повідомленні.

Вже 16 грудня там повідомили, що Мостиська міська рада видалила усі пости про розстріл собак.

Проте за повідомленнями місцевих мешканців, 17 грудня було чути звуки пострілів, отже відстріл все ж таки відбувся.

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Скриншот допису зоозахисниці

У коментарі ZAXID.NET в міській раді зазначили, що полювання на тварин погодили в Західному міжрегіональному управлінні лісового і мисливського господарства відповідно до статті, що дозволяє "відстріл та відлов вовків, бродячих собак і котів, сірих ворон".

Також коментар дав начальник відділу охорони, захисту лісу та мисливського господарства управління. Він розповів, що дозвіл на відстріл лисиць, вовків, бродячих котів, собак і сірих ворон наданий товариству мисливців і рибалок "Зубр" через скарги мешканців.

Водночас посадовець уточнив, що йдеться про тварин, що здичавіли й живуть у лісах, у межах населених пунктів полювання на них не проводиться.

Нагадаємо, що на Львівщині внесли зміни до правил мисливства. Радехівська міська рада запровадила відстрілювання не лише диких тварин, але й безпритульних котів та собак. У мережі стався скандал, жителі регіону обурені таким рішенням.

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