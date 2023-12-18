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На Львовщине отстреливают бродячих животных — причина

18 декабря 2023 20:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Львовщине отстреливают бродячих животных — причина
Охота на животных. Иллюстративное фото: открытые источники
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Во Львовской области устроили отстрел животных. В Мостиском городском совете объявили об охоте на волков, лис, а также на бродячих собак и кошек.

Об этом пишет ZAXID.NET.

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Охота на бродячих животных во Львовской области

Известно, что 15 декабря Мостиский городской совет на сайте обнародовал сообщение, что в течение выходных 16-17 декабря будет проводиться охота на волков, лис, бродячих собак и кошек.

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Скриншот поста Мостиского горсовета

Местные зоозащитники заявили, что такие действия являются жестоким обращением с животными.

"Пока весь цивилизованный мир защищает бездомных животных Мостиска Городской Совет вместе с организацией "Зубр" добавляет "информативный" пост о том, что завтра планируется выстрел собак, кошек и других животных на территории ТМР Зубр находящегося в селе Долгомостиска. Планируется безосновательное убийство животных!", — говорится в сообщении.

Уже 16 декабря там сообщили, что Мостиский городской совет удалил все посты о расстреле собак.

Однако по сообщениям местных жителей, 17 декабря были слышны звуки выстрелов, так что отстрел все же произошел.

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Скриншот поста зоозащитницы

В комментарии ZAXID.NET в городском совете отметили, что охота на животных согласовали в Западном межрегиональном управлении лесного и охотничьего хозяйства в соответствии со статьей, разрешающей "отстрел и отлов волков, бродячих собак и кошек, серых ворон".

Также комментарий дал начальник отдела охраны, защиты леса и охотничьего хозяйства. Он рассказал, что разрешение на отстрел лис, волков, бродячих кошек, собак и серых ворон предоставлено обществу охотников и рыбаков "Зубр" из-за жалоб жителей.

В то же время чиновник уточнил, что речь идет о животных, одичавших и живущих в лесах, в пределах населенных пунктов охота на них не проводится.

Напомним, что во Львовской области внесли изменения в правила охоты. Радеховский городской совет ввел отстрел не только диких животных, но и бездомных кошек и собак. В сети произошел скандал, жители региона возмущены таким решением.

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