ДТП з військовими на Львівщині — ДБР взялося за розслідування

Наслідки ДТП на Львівщині. Фото: скриншот

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом трагічної ДТП у Львівській області за участю військових. В аварії загинули четверо людей.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Читайте також:

Розслідування ДТП на Львівщині

У відомстві розповіли, що працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом трагічної ДТП у Львівській області. Через зіткнення легковика з вантажівкою загинуло четверо людей, троє з яких військовослужбовці.

Як відомо, трагедія трапилася 16 грудня близько 15:00 на автодорозі "Киів-Чоп" поблизу селища Сможе Стрийського району на Львівщині. Всі загиблі знаходились у легковому автомобілі, що належить одній з військових частин.

ДТП у Львівській області з військовими. Фото: ДБР

За попередніми даними, військовий, який перебував за кермом автомобіля, не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де в той момент рухалась вантажівка з автопричепом.

Нагадаємо, 17 грудня у Львові сталася трагічна ДТП. Близько 21:30, на Двірцевій площі, водій автобуса марки "Electron" наїхав на 35-річного місцевого жителя. Внаслідок зіткнення чоловік помер на місці від отриманих травм.