ДТП с военными во Львовской области — ДБР взялось за расследование
Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту трагического ДТП во Львовской области с участием военных. В аварии погибли четыре человека.
Об этом сообщила пресс-служба ДБР.
Расследование ДТП во Львовской области
В ведомстве рассказали, что работники ДБР открыли уголовное производство по факту трагического ДТП во Львовской области. Из-за столкновения легковушки с грузовиком погибли четыре человека, трое из которых — военнослужащие.
Как известно, трагедия произошла 16 декабря около 15:00 на автодороге "Киев — Чоп" вблизи поселка Сможе Стрыйского района Львовской области. Все погибшие находились в легковом автомобиле, принадлежащем одной из воинских частей.
По предварительным данным, находившийся за рулем автомобиля военный не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где в тот момент двигался грузовик с автоприцепом.
Напомним, 17 декабря во Львове произошло трагическое ДТП. Около 21:30 на Дворцовой площади водитель автобуса марки Electron наехал на 35-летнего местного жителя. В результате столкновения мужчина скончался на месте от полученных травм.
Читайте Новини.LIVE!