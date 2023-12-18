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ДТП с военными во Львовской области — ДБР взялось за расследование

18 декабря 2023 14:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
ДТП с военными во Львовской области — ДБР взялось за расследование
Последствия ДТП во Львовской области. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту трагического ДТП во Львовской области с участием военных. В аварии погибли четыре человека.

Об этом сообщила пресс-служба ДБР.

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Расследование ДТП во Львовской области

В ведомстве рассказали, что работники ДБР открыли уголовное производство по факту трагического ДТП во Львовской области. Из-за столкновения легковушки с грузовиком погибли четыре человека, трое из которых — военнослужащие.

Как известно, трагедия произошла 16 декабря около 15:00 на автодороге "Киев — Чоп" вблизи поселка Сможе Стрыйского района Львовской области. Все погибшие находились в легковом автомобиле, принадлежащем одной из воинских частей.

ДТП с военными
ДТП во Львовской области с военными. Фото: ДБР

По предварительным данным, находившийся за рулем автомобиля военный не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где в тот момент двигался грузовик с автоприцепом.

Напомним, 17 декабря во Львове произошло трагическое ДТП. Около 21:30 на Дворцовой площади водитель автобуса марки Electron наехал на 35-летнего местного жителя. В результате столкновения мужчина скончался на месте от полученных травм.

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