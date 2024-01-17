В двух населенных пунктах на Львовщине обнаружили бешенство — там ввели карантин

Ветеринар осматривает кота. Фото: purina

В курортной Сходнице и в Раневичах Львовской области ввели карантин из-за бешенства. Он будет действовать в течение двух месяцев в населенных пунктах и в пятикилометровой зоне.

Об этом сообщает Львовская ОВА.

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Карантин из-за бешенства на Львощине

Отмечается, что в Сходнице кот укусил дочь владелицы и после этого через несколько дней погиб.

А в Раневичах лиса зашла на один из дворов и покусала собаку — хозяин убил ее, а собаку вакцинировали против бешенства.

На месте гибели кота, а также во дворе, куда пришла лиса, провели дезинфекцию.

Так, региональная государственная лаборатория провела исследования и подтвердила наличие вируса бешенства у кота и лисы.

В результате было решено ввести карантин в пгт Сходница и Раневичах Дрогобычского района. В населенных пунктах и пятикилометровой зоне карантинные ограничения будут действовать два месяца — до 16 марта, если не зафиксируют новые случаи заболевания.

Кроме того, там проведут довакцинацию всех собак и кошек.

Ранее мы писали, что во Львовской области устроили отстрел животных. В Мостиском городском совете объявили об охоте на волков, лис, а также на бродячих собак и кошек.

Кроме того, во Львовской области внесли изменения в правила охоты. Радеховский городской совет ввел отстрел не только диких животных, но и бездомных кошек и собак. В сети произошел скандал, жители региона возмущены таким решением.