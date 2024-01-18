Во Львове большая глыба льда упала на крышу авто — видео
В центре Львова глыба льда упала на крышу авто, которое в то время совершало движение. Отмечается, что обошлось без серьезных повреждений.
Соответствующее видео зафиксировал видеорегистратор водителя.
Во Львове на авто упала глыба льда
Сообщается, что инцидент произошел в центре города на улице Коперника.
В связи с непогодой в этом же районе на крышах домов понависали крупные сосульки. Ходить под такими может быть опасно.
Напомним, вблизи Львова на трассе Львов — Ивано-Франковск очевидцы заметили посреди дороги пробитую цистерну. Внутри было неизвестно протекающее и испаряющееся вещество.
Добавим, на днях во Львовской области посреди дороги в снежных заносах застрял автобус с людьми.
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