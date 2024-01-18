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Во Львове большая глыба льда упала на крышу авто — видео

18 января 2024 14:54
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Во Львове большая глыба льда упала на крышу авто — видео
Момент падения льда на автомобиле. Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В центре Львова глыба льда упала на крышу авто, которое в то время совершало движение. Отмечается, что обошлось без серьезных повреждений.

Соответствующее видео зафиксировал видеорегистратор водителя.

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Во Львове на авто упала глыба льда

Сообщается, что инцидент произошел в центре города на улице Коперника.

В связи с непогодой в этом же районе на крышах домов понависали крупные сосульки. Ходить под такими может быть опасно.

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Сосульки на крышах. Фото: Новини.LIVE
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Сосульки на крышах. Фото: Новини.LIVE

Напомним, вблизи Львова на трассе Львов — Ивано-Франковск очевидцы заметили посреди дороги пробитую цистерну. Внутри было неизвестно протекающее и испаряющееся вещество.

Добавим, на днях во Львовской области посреди дороги в снежных заносах застрял автобус с людьми.

Львов
дороги
автомобиль
водители

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