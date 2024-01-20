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Во Львове на Стрыйской произошло серьезное ДТП

20 января 2024 15:06
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Во Львове на Стрыйской произошло серьезное ДТП
ДТП во Львове. Фото: Vartа 1
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Во Львове на улице Стрыйской произошло дорожно-транспортное происшествие днем 20 января. В результате аварии есть пострадавшие.

Об этом пишет Vartа 1.

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ДТП во Львове 20 января

Так, сегодня, 20 января, во Львове на улице Стрыйской возле "ЛАЗа" произошло столкновение двух автомобилей. Из-за ДТП ранения получили пять человек.

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ДТП на Стрыйской. Фото: Vartа 1

На месте происшествия сейчас работают медики и правоохранители.

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Скорая помощь на месте ДТП. Фото: Vartа 1

Отмечается, что во Львове уже почти год продолжается конфликт города и застройщика, сделавшего перекресток на улице Стрыйской без надлежащего обеспечения безопасности.

Напомним, что в Святошинском районе Киева произошло смертельное ДТП сегодня, 20 января. Водитель автомобиля въехал в автобус на остановке общественного транспорта.

Также мы писали, что вечером 18 января во Львове водитель Audi Q5 сбил женщину на пешеходном переходе. Пострадавшую госпитализировали с телесными повреждениями.

ДТП
Львов
полиция
автомобиль

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