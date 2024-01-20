Во Львове на Стрыйской произошло серьезное ДТП
Во Львове на улице Стрыйской произошло дорожно-транспортное происшествие днем 20 января. В результате аварии есть пострадавшие.
Об этом пишет Vartа 1.
ДТП во Львове 20 января
Так, сегодня, 20 января, во Львове на улице Стрыйской возле "ЛАЗа" произошло столкновение двух автомобилей. Из-за ДТП ранения получили пять человек.
На месте происшествия сейчас работают медики и правоохранители.
Отмечается, что во Львове уже почти год продолжается конфликт города и застройщика, сделавшего перекресток на улице Стрыйской без надлежащего обеспечения безопасности.
Напомним, что в Святошинском районе Киева произошло смертельное ДТП сегодня, 20 января. Водитель автомобиля въехал в автобус на остановке общественного транспорта.
Также мы писали, что вечером 18 января во Львове водитель Audi Q5 сбил женщину на пешеходном переходе. Пострадавшую госпитализировали с телесными повреждениями.
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