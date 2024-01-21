На автодороге Киев-Чоп легковушка столкнулась с грузовиком — из авто деблокировали водителя

Поврежденный в результате ДТП автомобиль. Фото: t.me/dsns_lviv

Вблизи с. Чишки Львовского района, на автодороге Киев — Чоп, произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкновение между легковым автомобилем Volkswagen Tiguan и грузовиком MAN произошло вчера, 20 января.

Об этом сообщает ГСЧС Львов.

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В результате аварии травмирован водитель легкового автомобиля 1990 года рождения. С травмами средней степени тяжести его госпитализировали в больницу святого Луки.

ДТП на автодороге Киев — Чоп 20 января. Фото: t.me/dsns_lviv

"Пожарно-спасательным отделением 61-й государственной пожарно-спасательной части г. Винники с помощью шанцевого инструмента проводились работы по деблокированию пострадавшего водителя из легкового автомобиля и с помощью медицинских носилок транспортировано в карету скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении.

Пост ГСЧС Львов. Фото: скриншот

Напомним, на нерегулируемом железнодорожном переезде в селе Ямница Ивано-Франковской области произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии автомобиль врезался в поезд.

Также мы писали, что во Львове, на улице Стрыйской, произошло дорожно-транспортное происшествие днем 20 января. В результате аварии есть пострадавшие.

Добавим, в городе Люботин Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль Skoda на большой скорости врезался в грузовой прицеп фуры, в результате чего пострадал человек.