Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів На АЗС у Львові подешевшали бензин і дизпаливо

На АЗС у Львові подешевшали бензин і дизпаливо

Ua ru
Дата публікації: 19 квітня 2026 18:58
Ціни на АЗС. Фото: Новини.LIVE

У Львові станом на 19 квітня спостерігається незначне зниження вартості бензину та дизельного пального. Водночас ціни на автогаз і бензин А-92 залишаються стабільними без змін.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Мінфін.

Вартість пального у Львові

За даними моніторингу ринку, середня ціна бензину А-95 становить 73,15 грн за літр, що на 0,47 грн менше порівняно з попередніми показниками. Дизельне пальне також подешевшало — до 91,56 грн за літр (-0,22 грн).

Преміальний бензин А-95+ утримується на рівні 76,78 грн за літр, без змін. Бензин А-92 коштує в середньому 66,90 грн за літр, а автомобільний газ — 49,26 грн.

Ціни на пальне у Львові 19 квітня
Ціни на паливо у Львові 19 квітня. Фото: скриншот

На автозаправних станціях ціни варіюються залежно від оператора. Найдорожче пальне традиційно пропонують мережі SOCAR, WOG та ОККО — тут бензин А-95+ коштує близько 79,90-79,99 грн за літр, а дизель — до 93,99 грн.

Водночас більш доступні ціни зафіксовані у мережах UKRNAFTA та БРСМ-Нафта. Зокрема, на UKRNAFTA бензин А-95 можна придбати за 69,90 грн, а дизель — за 89,50 грн за літр. У БРСМ-Нафта дизель коштує 88,99 грн, що є одним із найнижчих показників на ринку.

Автомобільний газ коливається в межах 47,99-49,98 грн за літр залежно від мережі АЗС, залишаючись найдешевшим видом пального.

Ціни н пальне на АЗС у Львові 19 квітня
Вартість пального на популярних АЗС. Фото: скриншот

Львів АЗС Ціни на пальне
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації