На АЗС у Львові подешевшали бензин і дизпаливо

У Львові станом на 19 квітня спостерігається незначне зниження вартості бензину та дизельного пального. Водночас ціни на автогаз і бензин А-92 залишаються стабільними без змін.

Вартість пального у Львові

За даними моніторингу ринку, середня ціна бензину А-95 становить 73,15 грн за літр, що на 0,47 грн менше порівняно з попередніми показниками. Дизельне пальне також подешевшало — до 91,56 грн за літр (-0,22 грн).

Преміальний бензин А-95+ утримується на рівні 76,78 грн за літр, без змін. Бензин А-92 коштує в середньому 66,90 грн за літр, а автомобільний газ — 49,26 грн.

На автозаправних станціях ціни варіюються залежно від оператора. Найдорожче пальне традиційно пропонують мережі SOCAR, WOG та ОККО — тут бензин А-95+ коштує близько 79,90-79,99 грн за літр, а дизель — до 93,99 грн.

Водночас більш доступні ціни зафіксовані у мережах UKRNAFTA та БРСМ-Нафта. Зокрема, на UKRNAFTA бензин А-95 можна придбати за 69,90 грн, а дизель — за 89,50 грн за літр. У БРСМ-Нафта дизель коштує 88,99 грн, що є одним із найнижчих показників на ринку.

Автомобільний газ коливається в межах 47,99-49,98 грн за літр залежно від мережі АЗС, залишаючись найдешевшим видом пального.

