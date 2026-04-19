На АЗС во Львове подешевели бензин и дизтопливо на АЗС подешевели бензин и дизтопливо

Во Львове по состоянию на 19 апреля наблюдается незначительное снижение стоимости бензина и дизельного топлива. В то же время цены на автогаз и бензин А-92 остаются стабильными без изменений.

Стоимость горючего во Львове

По данным мониторинга рынка, средняя цена бензина А-95 составляет 73,15 грн за литр, что на 0,47 грн меньше по сравнению с предыдущими показателями. Дизельное топливо также подешевело — до 91,56 грн за литр (-0,22 грн).

Премиальный бензин А-95+ удерживается на уровне 76,78 грн за литр, без изменений. Бензин А-92 стоит в среднем 66,90 грн за литр, а автомобильный газ — 49,26 грн.

На автозаправочных станциях цены варьируются в зависимости от оператора. Самое дорогое топливо традиционно предлагают сети SOCAR, WOG и ОККО — здесь бензин А-95+ стоит около 79,90-79,99 грн за литр, а дизель — до 93,99 грн.

В то же время более доступные цены зафиксированы в сетях UKRNAFTA и БРСМ-Нафта. В частности, на UKRNAFTA бензин А-95 можно приобрести за 69,90 грн, а дизель — за 89,50 грн за литр. В БРСМ-Нафта дизель стоит 88,99 грн, что является одним из самых низких показателей на рынке.

Автомобильный газ колеблется в пределах 47,99-49,98 грн за литр в зависимости от сети АЗС, оставаясь самым дешевым видом топлива.

