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На чемпіонаті світу з боротьби українка здобула бронзову медаль, подолавши росіянку

27 жовтня 2023 18:20
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Ілля Рябінін
редактор
На чемпіонаті світу з боротьби українка здобула бронзову медаль, подолавши росіянку
Манола Скобельська. Фото: Facebook
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Львівська спортсменка Манола Скобельська виборола бронзову нагороду чемпіонату світу з боротьби серед спортсменів до 23 років. У фіналі борчиня перемогла російську спортсменку Вусалу Парфянович.

Про це повідомляє Управління спорту Львова.

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Переможна бронза

Зазначається, що у "бронзовому" фіналі чемпіонату світу з боротьби в Албанії Скобельська перемогла Парфянович, яка виступала під нейтральним статусом. Перед цим львів'янка поборола спортсменку з Тунісу. А ще раніше, в сутичці за вихід до чвертьфіналу, за додатковими показниками програла чемпіонці світу U-23 з Туреччини.

Манола Скобельська змагається у ваговій категорії до 68 кг. Тренує спортсменку Орест Скобельський та Олександр Ткач. За словами голови Львівської ОВА Максима Козицького, за нагороду на змаганнях обласне управління молоді та спорту виплатить дівчині грошову винагороду у розмірі 60 тисяч гривень. Премія також чекає на її тренерів.

Того року львів'янка теж привезла до Львова "бронзу" чемпіонату світу. 

Нагадаємо, що раніше відома українська фехтувальниця Ольга Харлан розповіла про підготовку до участі у літніх Олімпійських іграх, які наступного року відбудуться у Парижі. Фехтувальниця вважає, що у національної команди є шанс на медалі. Також повідомлялося, що одеська каратистка Анжеліка Терлюга не вийшла у фінал Чемпіонату Світу-2023 через скандал з болгарською спортсменкою. 

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