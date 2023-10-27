На чемпионате мира по борьбе украинка завоевала бронзовую медаль, одолев россиянку

Манола Скобельская. Фото: Facebook

Львовская спортсменка Манола Скобельская завоевала бронзовую награду чемпионата мира по борьбе среди спортсменов до 23 лет. В финале борчиха победила российскую спортсменку Усалу Парфянович.

Об этом сообщает Управление спорта Львова.

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Победоносная бронза

Отмечается, что в "бронзовом" финале чемпионата мира по борьбе в Албании Скобельская победила Парфянович, выступавшую под нейтральным статусом. Перед этим львовянка поборола спортсменку из Туниса. А еще раньше, в схватке за выход в четвертьфинал, по дополнительным показателям она проиграла чемпионке мира U-23 из Турции.

Манола Скобельская соревнуется в весовой категории до 68 кг. Тренирует спортсменку Орест Скобельский и Александр Ткач. По словам главы Львовской ОВА Максима Козицкого, за награду на соревнованиях областное управление молодежи и спорта выплатит девушке денежное вознаграждение в размере 60 тысяч гривен. Премия также ждет ее тренеров.

В том году львовянка тоже привезла во Львов "бронзу" чемпионата мира.

Напомним, что ранее известная украинская фехтовальщица Ольга Харлан рассказала о подготовке к участию в летних Олимпийских играх, которые в следующем году состоятся в Париже. Фехтовальщица считает, что у национальной команды есть шанс на медали. Также сообщалось, что одесская каратистка Анжелика Терлюга не вышла в финал Чемпионата Мира-2023 из-за скандала с болгарской спортсменкой.