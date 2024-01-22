На гору Пікуй у 77 років — рятувальники допомогли туристу, який травмував ногу

Швидка та рятувальники на місці виклику. Фото: ДСНС

На Закарпатті під час сходження на гору Пікуй 77-річний турист травмував ногу. Рятувальники прибули на місце, надали домедичну допомогу та транспортували чоловіка до лікарів.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Закарпатській області.

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"У 77 на Пікуй? А чом би й ні! Здійснювати мрії можна у будь-якому віці. На жаль, мандрівка 77-річного туриста з Трускавця, який разом з двома іншими туристами здійснював сходження на гору Пікуй, що у Мукачівському районі минула не без допомоги рятувальників", — йдеться у повідомленні.

Травмований турист. Фото: ДСНС

Травмований турист. Фото: ДСНС

Швидка на місці виклику. Фото: ДСНС 1 / 3

Як відомо, львів'янин під час сходження послизнувся та травмував ногу. Самостійно іти далі він вже не міг і туристи викликали рятувальників. Коли гірські рятувальники дістались до травмованого чоловіка — надали йому домедичну допомогу та транспортували до Біласовиці, де на чоловіка вже чекав автомобіль екстренної допомоги.

"Подальший шлях туриста — місцевий лікувальний заклад та гіпс, адже медики діагностували перелом", — розповіли рятувальники.

Нагадаємо, 15 січня рятувальники ДСНС допомогли 7-річному хлопчику, який травмувався на горі Тростян. Дитина отримала травму під час катання на лижах.

Додамо, в Івано-Франківській області тривають пошуки 27-річного громадянина Франції. Він хотів зійти на Говерлу та зник.