На гору Пикуй в 77 лет — спасатели помогли туристу, который травмировал ногу

"Скорая" и спасатели на месте вызова. Фото: ГСЧС

В Закарпатье во время восхождения на гору Пикуй 77-летний турист травмировал ногу. Спасатели прибыли на место, оказали медицинскую помощь и транспортировали мужчину к врачам.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Читайте также:

Восхождение на Пикуй: как травмировался 77-летний турист

"У 77 на Пикуй? А почему бы и нет! Осуществлять мечты можно в любом возрасте. К сожалению, путешествие 77-летнего туриста из Трускавца, который вместе с двумя другими туристами совершал восхождение на гору Пикуй, что в Мукачевском районе прошла не без помощи спасателей", — говорится в сообщении.

Травмированный турист. Фото: ГСЧС

Травмированный турист. Фото: ГСЧС

Быстрая на месте вызова. Фото: ГСЧС 1/3 _ 3

Как известно, львовянин во время восхождения поскользнулся и травмировал ногу. Самостоятельно идти дальше он уже не мог, и туристы вызвали спасателей. Когда горные спасатели добрались до травмированного мужчины — оказали ему медицинскую помощь и транспортировали в Беласовицу, где мужчину уже ждал автомобиль экстренной помощи.

"Дальнейший путь туриста — местное лечебное учреждение и гипс, ведь медики диагностировали перелом", — рассказали спасатели.

Напомним, 15 января, спасатели ГСЧС помогли 7-летнему мальчику, который травмировался на горе Тростян. Ребенок получил травму во время катания на лыжах.

Добавим, в Ивано-Франковской области продолжаются поиски 27-летнего гражданина Франции. Он хотел взойти на Говерлу и пропал.