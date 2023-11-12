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На кордоні Польщі та України відбувається дикунство, — журналіст

12 листопада 2023 10:18
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
На кордоні Польщі та України відбувається дикунство, — журналіст
Польсько-український кордон. Фото: Strajk Polskich Przewoźników/Facebook
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Відомий польський аналітик та журналіст Марек Сієрант висловив свою думку про те, що за 15 років регулярних поїздок через кордон між Польщею та Україною він не помітив помітних змін з обох сторін. За його словами, водії вантажівок, які повертаються до Польщі з порожніми машинами, іноді змушені чекати на повернення до 2-3 тижнів.

Про це Сієрант повідомив у коментарі Еспресо.

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Журналіст повідомив, що, попри численні прохання від українців та поляків, обидві сторони так і не змогли домовитися про виділення окремої смуги для транспорту без вантажу.

Сієрант також зазначив, що очікування на кордоні протягом 2-3 днів тепер здається дрібницею порівняно з двотижневим очікуванням, наголошуючи на недоліки цієї системи. Він різко висловився про ситуацію на кордоні, назвавши її "дикунством", та заявив про намір продовжувати критикувати цю проблему.

"Я завжди казав, що у нас є дикунство на українсько-польському кордоні, і дотримуватимуся тих слів і далі критикуватиму", — каже він.

Сієрант також висловив подив щодо того, чому на кордоні не відбуваються зміни, попри те, що адміністратори прикордонних пунктів отримують державне фінансування. Він наголосив на необхідності розв'язання цих проблем для покращення економічної співпраці між Польщею та Україною.

Нагадаємо, що у понеділок, 13 листопада, відбудеться зустріч Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України на кордоні за участю представників польських органів влади та транспортних компаній. Метою зустрічі є розв'язання проблем, пов'язаних із пропускними пунктами, як уточнює міністерство.

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