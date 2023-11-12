На границе Польши и Украины происходит дикарство, — журналист

Польско-украинская граница. Фото: Strajk Polskich Przewoźników/Facebook

Известный польский аналитик и журналист Марек Сиерант, выразил свое мнение о том, что за 15 лет регулярных поездок через границу между Польшей и Украиной он не заметил особых изменений с обеих сторон. По его словам, водители грузовиков, возвращающиеся в Польшу с пустыми машинами, иногда вынуждены ожидать возвращения до 2-3 недель.

Об этом Сиерант сообщил в комментарии Еспресо.

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Журналист сообщил, что, несмотря на многочисленные просьбы от украинцев и поляков, обе стороны так и не смогли договориться о выделении отдельной полосы для транспорта без груза.

Сиерант также отметил, что ожидание на границе в течение 2-3 дней теперь кажется мелочью по сравнению с двухнедельным ожиданием, подчеркивая недостатки этой системы. Он резко высказался о ситуации на границе, назвав ее "дикостью", и заявил о намерении продолжать критиковать эту проблему.

"Я всегда говорил, что у нас дикость на украинско-польской границе, и буду придерживаться тех слов и дальше буду критиковать", — говорит он.

Сиерант также выразил недоумение по поводу того, почему на границе не происходит изменений, несмотря на то, что управляющие пограничными пунктами получают государственное финансирование. Он указал на необходимость решения этих проблем для улучшения экономического сотрудничества между Польшей и Украиной.

Напомним, что в понедельник, 13 ноября, состоится встреча Министерства по развитию громад, территорий и инфраструктуры Украины на границе с участием представителей польских органов власти и транспортных компаний. Целью встречи является решение проблем, связанных с пропускными пунктами, как уточняет министерство.