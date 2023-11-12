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На кордоні з Польщею продовжуються протести — час очікування до 140 годин

12 листопада 2023 12:03
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На кордоні з Польщею продовжуються протести — час очікування до 140 годин
Вантажівки в черзі на кордоні з Польщею. Фото: versiya.info
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На польсько-українському кордоні продовжуються величезні черги з вантажівок. Час очікування для перетину кордону становить близько 140 годин. Там протестують польські перевізники та вони не планують припиняти страйки.

Про це повідомляє RMF FM.

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Протести на польському кордоні

Протест польських водіїв триває з понеділка. Перевізники вимагають запровадження комерційних дозволів для українських компаній на перевезення вантажів, за винятком гуманітарної допомоги та постачання для українських військових, призупинення дії ліцензій для компаній, які були створені після початку війни в Україні, та проведення їх перевірок. Протестувальники не збираються завершувати свої страйки.

Час очікування на прикордонному пункті Дорогуськ становить 55 годин, на Корчовій — понад 100 годин, а на Гребенне — до 140 годин.

Наразі у Корчовій протестувальники пропускають 15 вантажівок на годину. Черга значно швидше рухається порівняно з п'ятницею, бо тоді пропускали лише одне авто на годину.

"У понеділок, 13 листопада, делегація з трьох членів збирається на переговори з представниками українського уряду. Завтра ми йдемо з вимогами відновлення комерційних дозволів для українських і польських перевізників, з виключенням польських і європейських автомобілів системи єЧерга, а також з відкликанням і припиненням видачі ліцензій для вантажівок з іноземним капіталом, з-за меж Європейського Союзу.", — повідомив член Комітету захисту перевізників і роботодавців транспорту, а також голова страйку в Корчовій.

Нагадаємо, відомий польський аналітик та журналіст Марек Сієрант висловив свою думку про те, що за 15 років регулярних поїздок через кордон між Польщею та Україною він не помітив помітних змін з обох сторін. За його словами, водії вантажівок, які повертаються до Польщі з порожніми машинами, іноді змушені чекати на повернення до 2-3 тижнів.

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