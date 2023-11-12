На границе с Польшей продолжаются протесты — время ожидания до 140 часов

Грузовики в очереди на границе с Польшей. Фото: versiya.info

На польско-украинской границе продолжаются огромные очереди из грузовиков. Время ожидания для пересечения границы составляет около 140 часов. Там протестуют польские перевозчики, и они не планируют прекращать страйки.

Об этом сообщает RMF FM.

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Протесты на польской границе

Протест польских водителей продолжается с понедельника. Перевозчики требуют введения коммерческих разрешений для украинских компаний на перевозку грузов, за исключением гуманитарной помощи и поставок для украинских военных, приостановки действия лицензий для компаний, созданных после начала войны в Украине, и проведения их проверок. Протестующие не собираются завершать свои забастовки.

Время ожидания на пограничном пункте Дорогуск составляет 55 часов, на Корчевой — более 100 часов, а на Гребенне — до 140 часов.

В настоящее время в Корчевой протестующие пропускают 15 грузовиков в час. Очередь гораздо быстрее двигается по сравнению с пятницей, потому что тогда пропускали только одно авто в час.

"В понедельник, 13 ноября, делегация из трех членов собирается на переговоры с представителями украинского правительства. Завтра мы идем с требованиями возобновления коммерческих разрешений для украинских и польских перевозчиков, с исключением польских и европейских автомобилей системы єЧерга, а также с отзывом и прекращением выдачи лицензий для грузовиков с иностранным капиталом, из-за пределов Европейского Союза", — сообщил член Комитета защиты перевозчиков и работодателей транспорта, а также председатель забастовки в Корчевой.

Напомним, известный польский аналитик и журналист Марек Сиерант высказал свое мнение о том, что за 15 лет регулярных поездок через границу между Польшей и Украиной он не заметил особых изменений с обеих сторон. По его словам, водители грузовиков, которые возвращаются в Польшу с пустыми машинами, иногда вынуждены ждать возвращения до 2-3 недель.