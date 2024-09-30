Погода у Львові у вівторок у 30 вересня від Укргідрометцентру

Заморозки. Ілюстративне фото: Pmg.ua

Погода в Львівській області у вівторок, 1 жовтня, буде без суттєвих опадів. Цієї ночі очікується зниження температури повітря до -3 °C.

Про це повідомила пресслужба Львівського регіонального центру з гідрометеорології.

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У Львівській області погода обіцяє бути хмарною. У нічний час очікується невеликий дощ, а в гірських районах можливий мокрий сніг. Протягом дня суттєвих опадів не прогнозується

Вночі та вранці в регіоні спостерігатиметься слабкий туман, а на гірських дорогах слід бути обережними через можливу ожеледицю. Північно-західний вітер дутиме помірно, з швидкістю 5–10 м/с.

Температурні показники варіюватимуться: вночі від +1 °C до +6 °C, однак в окремих місцях можливі заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі від 0 °C до +2 °C. Вдень температура підніметься до +7...+12 °C.

У Львові вночі температура коливатиметься між +2 °C та +4 °C. Днем варто очікувати +8...+10 °C.

Температурна карта. Фото: метеопост

Нагадаємо, що 30 вересня в Карпатах випав перший сніг. Синоптики також прогнозують мінусову температуру на високогір'ї.

Раніше ми повідомляли, що протягом тижня з 30 вересня по 6 жовтня очікується переважно тепла погода. Дощі можливі в другій половині тижня, але не на всій території.