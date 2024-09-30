Погода во Львове во вторник, 30 сентября, от Укргидрометцентра.

Заморозки. Иллюстративное фото: Pmg.ua

Погода во Львовской области во вторник, 1 октября, без существенных осадков. В эту ночь ожидается понижение температуры воздуха до -3 °C.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского регионального центра по гидрометеорологии.

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Во Львовской области погода обещает быть облачным. В ночные часы ожидается небольшой дождь, а в горных районах возможен мокрый снег. В течение дня существенных осадков не прогнозируется.

Ночью и утром в регионе будет наблюдаться слабый туман, а на горных дорогах следует быть осторожными из-за возможной гололедицы. Северо-западный ветер будет дуть умеренно, со скоростью 5-10 м/с.

Температурные показатели будут варьироваться: ночью от +1 до +6 °C, однако в отдельных местах возможны заморозки на поверхности почвы и в воздухе от 0 до +2 °C. Днем температура поднимется до +7...+12°C.

Во Львове ночью температура будет колебаться от +2 °C до +4 °C. Днем следует ожидать +8...+10 °C.

Температурная карта. Фото: метеопост

Напомним, 30 сентября в Карпатах выпал первый снег. Синоптики также прогнозируют минусовую температуру на высокогорье.

Ранее сообщалось, что в течение недели с 30 сентября по 6 октября ожидается преимущественно теплая погода. Дожди возможны во второй половине недели, но не по всей территории.