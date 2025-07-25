На Львівщині викрили низку посадовців — генпрокурор

Правоохоронці вручають підозри посадовцям. Фото: Офіс генпрокурора/Telegram

У п'ятницю, 25 липня, у Львівській області 18 посадовцям вручили підозри. За даними правоохоронців, вони завдали збитків державі на 51 млн грн.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко у Telegram.

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"Сьогодні — Львівщина. 51 млн грн збитків. Підозри отримали 18 осіб: збагачення, зловживання службовим становищем, недбалість", — повідомив генпрокурор.

А також зазначив, що прокурори Львівської обласної та окружних прокуратур області спільно з іншими правоохоронними органами повідомили про підозру посадовцям органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, комунальних підприємств і керівникам компаній-підрядників.

Дії наступних осіб призвели до 51 млн грн збитків бюджету:

Заступник голови однієї з сільрад Львівщини — в умовах воєнного стану посадовець привласнив кошти під час закупівлі антидронових рушниць;

4 посадовці ДП "Ліси України" — безпідставно видавали лісорубні квитки, через що знищено щонайменше 9 530 дерев і завдано значної шкоди бюджету;

В.о. керівника Франківської РДА, керівниця Галицької РДА Львова та директор компанії-підрядника — підрядник штучно завищив вартість аварійно-відновлювальних робіт житлових будинків після ракетного обстрілу на вул. Стрийській, а чиновники — погодили йому цю проєктно-кошторисну документацію;

Державний інспектор митного поста "Яворів" Львівської митниці — організував незаконну схему ввезення товарів до України без сплати обов’язкових митних платежів;

Посадовиця органу соцзахисту Стрийської РДА та її чоловік-спільник — розтратили бюджетні кошти — гроші списували як компенсації за фіктивними договорами за програмою "Муніципальна няня";

Інспектор управління капбудівництва Львівської ОВА — підписав акт виконаних робіт у навчальному закладі по роботах, які насправді не проводились;

Колишній директор комунального підприємства Самбора, директор компанії-підрядника, інженер технагляду — здійснили "ремонт" трубопроводу. Але не в реальності, а лише на папері;

ФОП та директор товариства — привласнили бюджетні кошти, які виділялись на капремонт відділення дитячого медзакладу Львова;

Директор одного з ТОВ — використовував службові повноваження для особистого збагачення. Поставив у Рава-Руську лікарню вугілля, якість якого не відповідала умовам договору.

"Знов і знов те саме. Змінюються тільки назви міст. Львів, Чернівці, Київ — всюди чиновники намагаються обікрасти та обманути громаду. Людей, на благо яких вони мали б працювати", — прокоментував Кравченко.

Водночас генпрокурор наголосив, що органи прокуратури продовжать системне викриття і притягнення до відповідальності всіх порушників. За його словами, покарання — невідворотне. Робота триває далі.

Скриншот повідомлення генпрокурора/Facebook

Нагадаємо, що 25 липня правоохоронці повідомили про підозру двом керівникам районних адміністрацій міста Львова.

Раніше посадовці Одеської області завдали місцевим бюджетам збитків на понад 200 млн грн.