На Львівщині викрили низку посадовців — генпрокурор

На Львівщині 18 посадовцям вручили підозри — генпрокурор
У п'ятницю, 25 липня, у Львівській області 18 посадовцям вручили підозри. За даними правоохоронців, вони завдали збитків державі на 51 млн грн.
Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко у Telegram.
На Львівщині викрили низку злочинних схем посадовців
"Сьогодні — Львівщина. 51 млн грн збитків. Підозри отримали 18 осіб: збагачення, зловживання службовим становищем, недбалість", — повідомив генпрокурор.
А також зазначив, що прокурори Львівської обласної та окружних прокуратур області спільно з іншими правоохоронними органами повідомили про підозру посадовцям органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, комунальних підприємств і керівникам компаній-підрядників.
Дії наступних осіб призвели до 51 млн грн збитків бюджету:
- Заступник голови однієї з сільрад Львівщини — в умовах воєнного стану посадовець привласнив кошти під час закупівлі антидронових рушниць;
- 4 посадовці ДП "Ліси України" — безпідставно видавали лісорубні квитки, через що знищено щонайменше 9 530 дерев і завдано значної шкоди бюджету;
- В.о. керівника Франківської РДА, керівниця Галицької РДА Львова та директор компанії-підрядника — підрядник штучно завищив вартість аварійно-відновлювальних робіт житлових будинків після ракетного обстрілу на вул. Стрийській, а чиновники — погодили йому цю проєктно-кошторисну документацію;
- Державний інспектор митного поста "Яворів" Львівської митниці — організував незаконну схему ввезення товарів до України без сплати обов’язкових митних платежів;
- Посадовиця органу соцзахисту Стрийської РДА та її чоловік-спільник — розтратили бюджетні кошти — гроші списували як компенсації за фіктивними договорами за програмою "Муніципальна няня";
- Інспектор управління капбудівництва Львівської ОВА — підписав акт виконаних робіт у навчальному закладі по роботах, які насправді не проводились;
- Колишній директор комунального підприємства Самбора, директор компанії-підрядника, інженер технагляду — здійснили "ремонт" трубопроводу. Але не в реальності, а лише на папері;
- ФОП та директор товариства — привласнили бюджетні кошти, які виділялись на капремонт відділення дитячого медзакладу Львова;
- Директор одного з ТОВ — використовував службові повноваження для особистого збагачення. Поставив у Рава-Руську лікарню вугілля, якість якого не відповідала умовам договору.
"Знов і знов те саме. Змінюються тільки назви міст. Львів, Чернівці, Київ — всюди чиновники намагаються обікрасти та обманути громаду. Людей, на благо яких вони мали б працювати", — прокоментував Кравченко.
Водночас генпрокурор наголосив, що органи прокуратури продовжать системне викриття і притягнення до відповідальності всіх порушників. За його словами, покарання — невідворотне. Робота триває далі.
Нагадаємо, що 25 липня правоохоронці повідомили про підозру двом керівникам районних адміністрацій міста Львова.
Раніше посадовці Одеської області завдали місцевим бюджетам збитків на понад 200 млн грн.
Читайте Новини.LIVE!