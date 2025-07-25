Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов На Львовщине 18 чиновникам вручили подозрения — генпрокурор

На Львовщине 18 чиновникам вручили подозрения — генпрокурор

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 19:59
На Львовщине разоблачили ряд должностных лиц — генпрокурор
Правоохранители вручают подозрения должностным лицам. Фото: Офис генпрокурора/Telegram

В пятницу, 25 июля, во Львовской области 18 чиновникам вручили подозрения. По данным правоохранителей, они нанесли ущерб государству на 51 млн грн.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в Telegram.

Реклама
Читайте также:

На Львовщине разоблачили ряд преступных схем чиновников

"Сегодня — Львовская область. 51 млн грн убытков. Подозрения получили 18 человек: обогащение, злоупотребление служебным положением, халатность", — сообщил генпрокурор.

А также отметил, что прокуроры Львовской областной и окружных прокуратур области совместно с другими правоохранительными органами сообщили о подозрении должностным лицам органов местного самоуправления, исполнительной власти, коммунальных предприятий и руководителям компаний-подрядчиков.

Действия следующих лиц привели к 51 млн грн убытков бюджета:

  • Заместитель председателя одного из сельсоветов Львовщины — в условиях военного положения чиновник присвоил средства при закупке антидронових ружей;
  • 4 должностных лица ГП "Леса Украины" — безосновательно выдавали лесорубные билеты, из-за чего уничтожено не менее 9 530 деревьев и нанесен значительный ущерб бюджету;
  • И.о. руководителя Франковской РГА, руководитель Галицкой РГА Львова и директор компании-подрядчика — подрядчик искусственно завысил стоимость аварийно-восстановительных работ жилых домов после ракетного обстрела на ул. Стрыйской, а чиновники — согласовали ему эту проектно-сметную документацию;
  • Государственный инспектор таможенного поста "Яворов" Львовской таможни — организовал незаконную схему ввоза товаров в Украину без уплаты обязательных таможенных платежей;
  • Чиновница органа соцзащиты Стрыйской РГА и ее муж-сообщник — растратили бюджетные средства — деньги списывали как компенсации по фиктивным договорам по программе "Муниципальная няня";
  • Инспектор управления капстроительства Львовской ОВА — подписал акт выполненных работ в учебном заведении по работам, которые на самом деле не проводились;
  • Бывший директор коммунального предприятия Самбора, директор компании-подрядчика, инженер технадзора — осуществили "ремонт" трубопровода. Но не в реальности, а только на бумаге;
  • ФЛП и директор общества — присвоили бюджетные средства, которые выделялись на капремонт отделения детского медучреждения Львова;
  • Директор одного из ООО — использовал служебные полномочия для личного обогащения. Поставил в Рава-Русскую больницу уголь, качество которого не соответствовало условиям договора.

"Снова и снова то же самое. Меняются только названия городов. Львов, Черновцы, Киев — везде чиновники пытаются обокрасть и обмануть общество. Людей, на благо которых они должны были бы работать", — прокомментировал Кравченко.

В то же время генпрокурор подчеркнул, что органы прокуратуры продолжат системное разоблачение и привлечение к ответственности всех нарушителей. По его словам, наказание — неотвратимое. Работа продолжается дальше.

Генпрокурор
Скриншот сообщения генпрокурора/Facebook

Напомним, что 25 июля правоохранители сообщили о подозрении двум руководителям районных администраций города Львова.

Ранее чиновники Одесской области нанесли местным бюджетам ущерб на более 200 млн грн.

коррупция Львовская область прокуратура подозрение наказание
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации