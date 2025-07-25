На Львовщине разоблачили ряд должностных лиц — генпрокурор

Правоохранители вручают подозрения должностным лицам. Фото: Офис генпрокурора/Telegram

В пятницу, 25 июля, во Львовской области 18 чиновникам вручили подозрения. По данным правоохранителей, они нанесли ущерб государству на 51 млн грн.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в Telegram.

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"Сегодня — Львовская область. 51 млн грн убытков. Подозрения получили 18 человек: обогащение, злоупотребление служебным положением, халатность", — сообщил генпрокурор.

А также отметил, что прокуроры Львовской областной и окружных прокуратур области совместно с другими правоохранительными органами сообщили о подозрении должностным лицам органов местного самоуправления, исполнительной власти, коммунальных предприятий и руководителям компаний-подрядчиков.

Действия следующих лиц привели к 51 млн грн убытков бюджета:

Заместитель председателя одного из сельсоветов Львовщины — в условиях военного положения чиновник присвоил средства при закупке антидронових ружей;

4 должностных лица ГП "Леса Украины" — безосновательно выдавали лесорубные билеты, из-за чего уничтожено не менее 9 530 деревьев и нанесен значительный ущерб бюджету;

И.о. руководителя Франковской РГА, руководитель Галицкой РГА Львова и директор компании-подрядчика — подрядчик искусственно завысил стоимость аварийно-восстановительных работ жилых домов после ракетного обстрела на ул. Стрыйской, а чиновники — согласовали ему эту проектно-сметную документацию;

Государственный инспектор таможенного поста "Яворов" Львовской таможни — организовал незаконную схему ввоза товаров в Украину без уплаты обязательных таможенных платежей;

Чиновница органа соцзащиты Стрыйской РГА и ее муж-сообщник — растратили бюджетные средства — деньги списывали как компенсации по фиктивным договорам по программе "Муниципальная няня";

Инспектор управления капстроительства Львовской ОВА — подписал акт выполненных работ в учебном заведении по работам, которые на самом деле не проводились;

Бывший директор коммунального предприятия Самбора, директор компании-подрядчика, инженер технадзора — осуществили "ремонт" трубопровода. Но не в реальности, а только на бумаге;

ФЛП и директор общества — присвоили бюджетные средства, которые выделялись на капремонт отделения детского медучреждения Львова;

Директор одного из ООО — использовал служебные полномочия для личного обогащения. Поставил в Рава-Русскую больницу уголь, качество которого не соответствовало условиям договора.

"Снова и снова то же самое. Меняются только названия городов. Львов, Черновцы, Киев — везде чиновники пытаются обокрасть и обмануть общество. Людей, на благо которых они должны были бы работать", — прокомментировал Кравченко.

В то же время генпрокурор подчеркнул, что органы прокуратуры продолжат системное разоблачение и привлечение к ответственности всех нарушителей. По его словам, наказание — неотвратимое. Работа продолжается дальше.

Скриншот сообщения генпрокурора/Facebook

Напомним, что 25 июля правоохранители сообщили о подозрении двум руководителям районных администраций города Львова.

Ранее чиновники Одесской области нанесли местным бюджетам ущерб на более 200 млн грн.