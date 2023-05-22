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На Львівщині 22-річний хлопець втопився під час відпочинку на річці Стрий

22 травня 2023 10:58
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Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині 22-річний хлопець втопився під час відпочинку на річці Стрий
Водолази шукають тіло хлопця. Фото: Рятувальники Львівщини
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Напередодні, у річці Стрий на Львівщині знайшли тіло 22-річного хлопця, який відпочивав біля річки і втопився. Водолази знайшли тіло хлопця наступного дня після зникнення.

Про це розповіли у Центральній рятувально-водолазній службі Львівщини.

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Деталі пошуку

Як повідомили рятувальники  суботу 22-річний хлопець, мешканець Стебника, відпочивав на березі річки Стрий та впав у воду, вибиратися самостійно він не зміг.

21 травня водолази аварійно-рятувальної маневреної групи провели обстеження річки Стрий в селі Любинці Стрийського району з метою пошуку потопельника. Тіло хлопця водолази доправили до берега та передали працівникам поліції.

Нагадаємо, ми раніше писали, що в Одеській області дитина втопилася у діжці з водою, що стояла у дворі біля будинку. Її знайшли батьки без ознак життя. 

Також, ми писали, що у Львівській області стався витік газу.

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