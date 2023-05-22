Во Львовской области 22-летний парень утонул во время отдыха на реке Стрый

Водолазы ищут тело парня. Фото: Спасатели Львовщины

Накануне, в реке Стрый во Львовской области нашли тело 22-летнего парня, который отдыхал у реки и утонул. Водолазы обнаружили тело парня на следующий день после исчезновения.

Об этом рассказали в Центральной спасательно-водолазной службе Львовщины.

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Детали поиска

Как сообщили спасатели в субботу 22-летний парень, житель Стебника, отдыхал на берегу реки Стрый и упал в воду, выбираться самостоятельно он не смог.

21 мая водолазы аварийно-спасательной маневренной группы провели обследование реки Стрый в селе Любинцы Стрыйского района с целью поиска утопленника. Тело парня водолазы доставили на берег и передали сотрудникам полиции.

Напомним, мы ранее писали, что в Одесской области ребенок утонул в бочке с водой, стоявшей во дворе возле дома. Ее обнаружили родители без признаков жизни.

Также, мы писали, что во Львовской области произошла утечка газа.