На трасі Львів-Луцьк сталася ДТП - кадри наслідків

Наслідки ДТП. Фото: Нацполіція

У Львівській області у п'ятницю, 29 листопада, на автомобільній дорозі зіштовхнувся автобус та автівка. Постраждали водії обох транспортних засобів, їх ушпиталили.

Про це повідомила пресслужба Поліції Львівщини у Facebook у суботу, 30 листопада.

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ДТП на Львівщині 29 листопада

Вчора вранці о 10:10 на автодорозі "Львів-Радехів-Луцьк" у місті Кам’янка-Бузька зіштовхнулися два транспортні засоби: авто Audi A4 з 33-річним водієм та автобус ЛАЗ, яким керував 53-річний чоловік.

Наслідки ДТП. Фото: Нацполіція

Внаслідок аварії обоє водіїв отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні для ушпиталення. Поліція відкрила провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху. Винуватцю ДТП загрожує до трьох років в'язниці. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Наслідки ДТП. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у Львівській області судили водія мікроавтобуса, який вчинив смертельну ДТП.

А у Харкові суд виніс вирок винуватцю смертельної аварії, якому на момент вчинення ДТП було лише 16 років.