На трассе Львов-Луцк произошло ДТП - кадры последствий

На Львовщине автобус не разминулся с авто — фото автокрушения
Во Львовской области в пятницу, 29 ноября, на автомобильной дороге столкнулись автобус и автомобиль. Пострадали водители обоих транспортных средств, их госпитализировали.
Об этом сообщила пресс-служба Полиции Львовщины в Facebook в субботу, 30 ноября.
ДТП на Львовщине 29 ноября
Вчера утром в 10:10 на автодороге "Львов-Радехов-Луцк" в городе Каменка-Бугская столкнулись два транспортных средства: авто Audi A4 с 33-летним водителем и автобус ЛАЗ, которым управлял 53-летний мужчина.
В результате аварии оба водителя получили телесные повреждения и были доставлены в больницу для госпиталя. Полиция открыла производство по поводу нарушения правил безопасности дорожного движения. Виновнику ДТП грозит до трех лет тюрьмы. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Напомним, во Львовской области судили водителя микроавтобуса, который совершил смертельную ДТП.
А в Харькове суд вынес приговор виновнику смертельной аварии, которому на момент совершения ДТП было всего 16 лет.
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