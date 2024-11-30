На трассе Львов-Луцк произошло ДТП - кадры последствий

Последствия ДТП. Фото: Нацполиция

Во Львовской области в пятницу, 29 ноября, на автомобильной дороге столкнулись автобус и автомобиль. Пострадали водители обоих транспортных средств, их госпитализировали.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Львовщины в Facebook в субботу, 30 ноября.

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Вчера утром в 10:10 на автодороге "Львов-Радехов-Луцк" в городе Каменка-Бугская столкнулись два транспортных средства: авто Audi A4 с 33-летним водителем и автобус ЛАЗ, которым управлял 53-летний мужчина.

Последствия ДТП. Фото: Нацполиция

В результате аварии оба водителя получили телесные повреждения и были доставлены в больницу для госпиталя. Полиция открыла производство по поводу нарушения правил безопасности дорожного движения. Виновнику ДТП грозит до трех лет тюрьмы. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Последствия ДТП. Фото: Нацполиция

Напомним, во Львовской области судили водителя микроавтобуса, который совершил смертельную ДТП.

А в Харькове суд вынес приговор виновнику смертельной аварии, которому на момент совершения ДТП было всего 16 лет.