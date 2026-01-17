Автобус Київ-Відень потрапив у ДТП на Львівщині — що відомо

ДТП з пасажирським автобусом. Фото: Нацполіція

На Львівщині пасажирський автобус сполучення "Відень — Київ" потрапив у дорожньо-транспортну пригоду 17 січня. Внаслідок аварії постраждали дев'ятеро пасажирів.

Про це повідомили у національній поліції України.

ДТП з пасажирським автобусом — що відомо

ДТП сталася вранці 17 січня на автодорозі "Київ — Чоп" у межах села Любінці Стрийського району. Рейсовий автобус Setra міжнародного сполучення, за кермом якого перебував 59-річний водій, з'їхав за межі проїзної частини, врізався у металевий відбійник, а згодом — у дерево.

На момент аварії в салоні перебували 25 пасажирів. За попередніми даними, дев'ятеро людей віком від 19 до 69 років звернулися по медичну допомогу, семеро з них госпіталізували.

Місце ДТП. Фото: Нацполіція

Інших пасажирів поліцейські доставили до Пункту незламності у Стрийському районному управлінні поліції, де з ними працюють психологи. Людей забезпечили теплом, гарячими напоями та можливістю дочекатися прибуття іншого автобуса.

На місці події працюють правоохоронці та слідчі, які встановлюють усі обставини ДТП. Вирішується питання правової кваліфікації аварії.

