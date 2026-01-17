Відео
Головна Львів На Львівщині автобус Відень-Київ потрапив у ДТП — є постраждалі

На Львівщині автобус Відень-Київ потрапив у ДТП — є постраждалі

Ua ru
Дата публікації: 17 січня 2026 14:03
Автобус Київ-Відень потрапив у ДТП на Львівщині — що відомо
ДТП з пасажирським автобусом. Фото: Нацполіція

На Львівщині пасажирський автобус сполучення "Відень — Київ" потрапив у дорожньо-транспортну пригоду 17 січня. Внаслідок аварії постраждали дев'ятеро пасажирів.

Про це повідомили у національній поліції України.

Читайте також:

ДТП з пасажирським автобусом — що відомо

ДТП сталася вранці 17 січня на автодорозі "Київ — Чоп" у межах села Любінці Стрийського району. Рейсовий автобус Setra міжнародного сполучення, за кермом якого перебував 59-річний водій, з'їхав за межі проїзної частини, врізався у металевий відбійник, а згодом — у дерево.

На момент аварії в салоні перебували 25 пасажирів. За попередніми даними, дев'ятеро людей віком від 19 до 69 років звернулися по медичну допомогу, семеро з них госпіталізували.

ДТП на Львівщині 17 січня
Місце ДТП. Фото: Нацполіція

Інших пасажирів поліцейські доставили до Пункту незламності у Стрийському районному управлінні поліції, де з ними працюють психологи. Людей забезпечили теплом, гарячими напоями та можливістю дочекатися прибуття іншого автобуса.

На місці події працюють правоохоронці та слідчі, які встановлюють усі обставини ДТП. Вирішується питання правової кваліфікації аварії.

Нагадаємо, на Одещині суд виніс вирок водію, який на підпитку скоїв ДТП з постраждалими.

А також біля кордону з Польщею перекрили рух транспорту через аварію.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
