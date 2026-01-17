Автобус Вена-Киев попал в ДТП на Львовщине — что известно

ДТП с пассажирским автобусом. Фото: Нацполиция

На Львовщине пассажирский автобус сообщения "Вена — Киев" попал в дорожно-транспортное происшествие 17 января. В результате аварии пострадали девять пассажиров.

Об этом сообщили в национальной полиции Украины.

ДТП с пассажирским автобусом — что известно

ДТП произошло утром 17 января на автодороге "Киев — Чоп" в пределах села Любинцы Стрыйского района. Рейсовый автобус Setra международного сообщения, за рулем которого находился 59-летний водитель, съехал за пределы проезжей части, врезался в металлический отбойник, а затем - в дерево.

На момент аварии в салоне находились 25 пассажиров. По предварительным данным, девять человек в возрасте от 19 до 69 лет обратились за медицинской помощью, семеро из них госпитализированы.

Место ДТП. Фото: Нацполиция

Других пассажиров полицейские доставили в Пункт несокрушимости в Стрыйском районном управлении полиции, где с ними работают психологи. Людей обеспечили теплом, горячими напитками и возможностью дождаться прибытия другого автобуса.

На месте происшествия работают правоохранители и следователи, которые устанавливают все обстоятельства ДТП. Решается вопрос правовой квалификации аварии.

