Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов На Львовщине автобус Вена-Киев попал в ДТП — есть пострадавшие

На Львовщине автобус Вена-Киев попал в ДТП — есть пострадавшие

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 14:03
Автобус Вена-Киев попал в ДТП на Львовщине — что известно
ДТП с пассажирским автобусом. Фото: Нацполиция

На Львовщине пассажирский автобус сообщения "Вена — Киев" попал в дорожно-транспортное происшествие 17 января. В результате аварии пострадали девять пассажиров.

Об этом сообщили в национальной полиции Украины.

Реклама
Читайте также:

ДТП с пассажирским автобусом — что известно

ДТП произошло утром 17 января на автодороге "Киев — Чоп" в пределах села Любинцы Стрыйского района. Рейсовый автобус Setra международного сообщения, за рулем которого находился 59-летний водитель, съехал за пределы проезжей части, врезался в металлический отбойник, а затем - в дерево.

На момент аварии в салоне находились 25 пассажиров. По предварительным данным, девять человек в возрасте от 19 до 69 лет обратились за медицинской помощью, семеро из них госпитализированы.

ДТП на Львівщині 17 січня
Место ДТП. Фото: Нацполиция

Других пассажиров полицейские доставили в Пункт несокрушимости в Стрыйском районном управлении полиции, где с ними работают психологи. Людей обеспечили теплом, горячими напитками и возможностью дождаться прибытия другого автобуса.

На месте происшествия работают правоохранители и следователи, которые устанавливают все обстоятельства ДТП. Решается вопрос правовой квалификации аварии.

Напомним, в Одесской области суд вынес приговор водителю, который в нетрезвом состоянии совершил ДТП с пострадавшими.

А также у границы с Польшей перекрыли движение транспорта из-за аварии.

ДТП авария Львовская область автобусы пострадавшие
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации