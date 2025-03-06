Аварія у Львівській області на трасі Київ-Чоп — що відомо про жертв

Місце ДТП. Фото: Поліція Львівської області

На Львівщині сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула одна людина, ще 16 осіб отримали травми, зокрема четверо дітей. Інцидент стався 5 березня близько 18:00 на трасі "Київ-Чоп" поблизу села Заклад у Стрийському районі.

Про це повідомила пресслужба Поліція Львівської області.

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За попередньою інформацією поліції Львівщини, відбулося зіткнення автобуса "Еталон", яким керував 62-річний житель Стрийського району, та вантажівки DAF, за кермом якої перебував 54-річний мешканець Херсона. Внаслідок удару водій автобуса загинув на місці.

Перевернута вантажівка. Фото: Поліція Львівської області

Автобус після ДТП. Фото: Поліція Львівської області

Серед постраждалих — водій вантажівки. Крім того, різні травми отримали також 15 пасажирів автобуса. Серед них діти: дівчатка віком 1, 7, 10 і 17 років. Також десять жінок віком від 19 до 64 років і 36-річний чоловік отримали травми різних ступенів тяжкості. Усіх постраждалих, мешканців Стрийського району, госпіталізували з різними травмами.

Слідчі поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Правоохоронці з'ясовують всі обставини аварії.

Нагадаємо, нещодавно у Львівській області мікроавтобус збив жінку.

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