Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow На Львівщині автобус зіткнувся з вантажівкою — фото ДТП arrow

На Львівщині автобус зіткнувся з вантажівкою — фото ДТП

6 березня 2025 12:52
Анастасія Постоєнко - Редактор
Аварія у Львівській області на трасі Київ-Чоп — що відомо про жертв
Місце ДТП. Фото: Поліція Львівської області
Анастасія Постоєнко - Редактор

На Львівщині сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула одна людина, ще 16 осіб отримали травми, зокрема четверо дітей. Інцидент стався 5 березня близько 18:00 на трасі "Київ-Чоп" поблизу села Заклад у Стрийському районі.

Про це повідомила пресслужба Поліція Львівської області

Читайте також:

Що відомо про смертельну ДТП на Львівщині

За попередньою інформацією поліції Львівщини, відбулося зіткнення автобуса "Еталон", яким керував 62-річний житель Стрийського району, та вантажівки DAF, за кермом якої перебував 54-річний мешканець Херсона. Внаслідок удару водій автобуса загинув на місці.

Аварія Львіська область село Заклад
Перевернута вантажівка. Фото: Поліція Львівської області
ДТП Львівська область
Автобус після ДТП. Фото: Поліція Львівської області

Серед постраждалих — водій вантажівки. Крім того, різні травми отримали також 15 пасажирів автобуса. Серед них діти: дівчатка віком 1, 7, 10 і 17 років. Також десять жінок  віком від 19 до 64 років  і 36-річний чоловік отримали травми різних ступенів тяжкості. Усіх постраждалих, мешканців Стрийського району, госпіталізували з різними травмами.

Слідчі поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Правоохоронці з'ясовують всі обставини аварії.

Нагадаємо, нещодавно у Львівській області мікроавтобус збив жінку.

 А посадовець Херсонської ОВА збив на смерть велосипедиста

ДТП аварія Львів жертви
Реклама
Реклама
Реклама