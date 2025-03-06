Авария во Львовской области на трассе Киев-Чоп — что известно о жертвах

Место ДТП. Фото: Полиция Львовской области

На Львовщине произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек, еще 16 человек получили травмы, в том числе четверо детей. Инцидент произошел 5 марта около 18:00 на трассе "Киев-Чоп" вблизи села Заклад в Стрыйском районе.

Об этом сообщила пресс-служба Полиция Львовской области.

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По предварительной информации полиции Львовщины, произошло столкновение автобуса "Эталон", которым управлял 62-летний житель Стрыйского района, и грузовика DAF, за рулем которого находился 54-летний житель Херсона. В результате удара водитель автобуса погиб на месте.

Перевернутый грузовик. Фото: Полиция Львовской области

Автобус после ДТП после ДТП. Фото: Полиция Львовской области

Среди пострадавших - водитель грузовика. Кроме того, различные травмы получили также 15 пассажиров автобуса. Среди них дети: девочки в возрасте 1, 7, 10 и 17 лет. Также десять женщин в возрасте от 19 до 64 лет и 36-летний мужчина получили травмы различной степени тяжести. Всех пострадавших, жителей Стрыйского района, госпитализировали с различными травмами.

Следователи полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

Напомним, недавно во Львовской области микроавтобус сбил женщину.

А чиновник Херсонской ОГА сбил насмерть велосипедиста.