Відключення світла на 24 листопада — яка ситуація на Львівщині

Енергетики ремонтують пошкодження. Фото: Getty Images

Негода вночі знеструмила 45 населених пунктів на Львівщині. Крім того, через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак в усіх регіонах України сьогодні застосовуються заходи обмеження споживання обсягом від 0,5 до 3 черг.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго у понеділок, 24 листопада.

Інформація про стан енергосистеми. Фото: Укренерго

Чи діють графіки відключення світла 24 листопада

"Через складні погодні умови (сильний дощ, пориви вітру) на ранок повністю або частково були знеструмлені 45 населених пунктів у Львівській області", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що бригади обленерго вже здійснюють аварійно-відновлювальні роботи. Заживлення усіх знеструмлених споживачів очікується до кінця доби.

Крім того, складною ситуація є на Дніпропетровщині — там залишаються знеструмленими понад 60 тисяч споживачів. Ще близько 10 тисяч абонентів знеструмлені внаслідок атаки на Харківщину.

Також в усіх регіонах наразі діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів у максимальному обсязі.

Нагадаємо, 22 листопада Львівщину засипало снігом.

