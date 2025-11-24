Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів На Львівщині без світла 45 населених пунктів — коли увімкнуть

На Львівщині без світла 45 населених пунктів — коли увімкнуть

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 11:38
Оновлено: 11:51
Відключення світла на 24 листопада — яка ситуація на Львівщині
Енергетики ремонтують пошкодження. Фото: Getty Images

Негода вночі знеструмила 45 населених пунктів на Львівщині. Крім того, через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак в усіх регіонах України сьогодні застосовуються заходи обмеження споживання обсягом від 0,5 до 3 черг.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго у понеділок, 24 листопада.

Реклама
Читайте також:
укренерго
Інформація про стан енергосистеми. Фото: Укренерго

Чи діють графіки відключення світла 24 листопада

"Через складні погодні умови (сильний дощ, пориви вітру) на ранок повністю або частково були знеструмлені 45 населених пунктів у Львівській області", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що бригади обленерго вже здійснюють аварійно-відновлювальні роботи. Заживлення усіх знеструмлених споживачів очікується до кінця доби.

Крім того, складною ситуація є на Дніпропетровщині — там залишаються знеструмленими понад 60 тисяч споживачів. Ще близько 10 тисяч абонентів знеструмлені внаслідок атаки на Харківщину.

Також в усіх регіонах наразі діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів у максимальному обсязі.

Нагадаємо, 22 листопада Львівщину засипало снігом.

Ми також повідомляли, про графіки відключення світла на 24 листопада у Київській області.

Крім того, сьогодні на Одещині вимикатимуть світло поза графіками.

електроенергія Львівська область сфера енергетики львів відключення світла графіки відключень світла
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації