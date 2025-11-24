Відключення світла на 24 листопада — яка ситуація на Львівщині

На Львівщині без світла 45 населених пунктів — коли увімкнуть
Негода вночі знеструмила 45 населених пунктів на Львівщині. Крім того, через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак в усіх регіонах України сьогодні застосовуються заходи обмеження споживання обсягом від 0,5 до 3 черг.
Про це повідомляє пресслужба Укренерго у понеділок, 24 листопада.
Чи діють графіки відключення світла 24 листопада
"Через складні погодні умови (сильний дощ, пориви вітру) на ранок повністю або частково були знеструмлені 45 населених пунктів у Львівській області", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що бригади обленерго вже здійснюють аварійно-відновлювальні роботи. Заживлення усіх знеструмлених споживачів очікується до кінця доби.
Крім того, складною ситуація є на Дніпропетровщині — там залишаються знеструмленими понад 60 тисяч споживачів. Ще близько 10 тисяч абонентів знеструмлені внаслідок атаки на Харківщину.
Також в усіх регіонах наразі діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів у максимальному обсязі.
Нагадаємо, 22 листопада Львівщину засипало снігом.
Ми також повідомляли, про графіки відключення світла на 24 листопада у Київській області.
Крім того, сьогодні на Одещині вимикатимуть світло поза графіками.
