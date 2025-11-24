Отключение света на 24 ноября — какая ситуация на Львовщине

Энергетики ремонтируют повреждения. Фото: Getty Images

Непогода ночью обесточила 45 населенных пунктов на Львовщине. Кроме того, из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дронных атак во всех регионах Украины сегодня применяются меры ограничения потребления объемом от 0,5 до 3 очередей.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в понедельник, 24 ноября.

Информация о состоянии энергосистемы. Фото: Укрэнерго

Действуют ли графики отключения света 24 ноября

"Из-за сложных погодных условий (сильный дождь, порывы ветра) — на утро полностью или частично были обесточены 45 населенных пунктов во Львовской области", — говорится в сообщении.

Отмечается, что бригады облэнерго уже осуществляют аварийно-восстановительные работы. Питание всех обесточенных потребителей ожидается до конца суток.

Кроме того, сложная ситуация на Днепропетровщине — там остаются обесточенными более 60 тысяч потребителей. Еще около 10 тысяч абонентов обесточены в результате атаки на Харьковщину.

Также во всех регионах сейчас действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей в максимальном объеме.

Напомним, 22 ноября Львовскую область засыпало снегом.

