Детективи БЕБ викрили бізнесмена на Львівщині, що ухилявся від сплати 14 мільйонів гривень податків

Бійці підрозділу БЕБ. Фото: УНІАН

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Львівській області завершили досудове розслідування справи про умисного ухилення від сплати податків. Директор підприємства не заплатив до казни суму понад 14 мільйонів гривень.

Про це 11 вересня повідомляється на сайті БЕБ.

Читайте також:

Як підозрюваний ухилявся від сплати податків

У БЕБ з'ясували, що керівник компанії, яка надає послуги у сфері відпочинку, умисно не відобразив у податковій звітності операції з відчуження рухомого та нерухомого майна та не зареєстрував відповідні податкові накладні.

Такі дії директора призвели до ухилення від сплати податку на додану вартість на суму понад 14 млн грн.

Керівнику компанії оголошено про підозру. Наразі детективи БЕБ забезпечили відшкодування до бюджету завданих збитків у повному обсязі, а справу скерували до суду.