Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow На Львівщині бізнесмен не сплатив податки на 14 млн, але був пійманий детективами БЕБ arrow

На Львівщині бізнесмен не сплатив податки на 14 млн, але був пійманий детективами БЕБ

12 вересня 2024 02:55
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Детективи БЕБ викрили бізнесмена на Львівщині, що ухилявся від сплати 14 мільйонів гривень податків
Бійці підрозділу БЕБ. Фото: УНІАН
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Львівській області завершили досудове розслідування справи про умисного ухилення від сплати податків. Директор підприємства не заплатив до казни суму понад 14 мільйонів гривень.

Про це 11 вересня повідомляється на сайті БЕБ.

Читайте також:

Як підозрюваний ухилявся від сплати податків

У БЕБ з'ясували, що керівник компанії, яка надає послуги у сфері відпочинку, умисно не відобразив у податковій звітності операції з відчуження рухомого та нерухомого майна та не зареєстрував відповідні податкові накладні.

Такі дії директора призвели до ухилення від сплати податку на додану вартість на суму понад 14 млн грн.

Керівнику компанії оголошено про підозру. Наразі детективи БЕБ забезпечили відшкодування до бюджету завданих збитків у повному обсязі, а справу скерували до суду.

Також важливі новини дня по темі:

 

суд податки Львів Львівська область туризм БЕБ

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

03:53 Не їмо котів, а з енергетикою все гаразд — у МЗС Німеччини поглузували з Трампа після дебатів

03:26 На фронті потрібні вправні кулінари — кого запрошують до полку "Азов"

03:03 Зміна військово-облікової спеціальності — чи треба їхати до ТЦК

Термінова новина

03:00 На Київщині лунають вибухи — регіон атакують ударні БпЛА, працює ППО

02:55 На Львівщині бізнесмен не сплатив податки на 14 млн, але був пійманий детективами БЕБ

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

02:32 Супутники засікли корабель РФ з іранськими Fatah-360 — скільки ракет він доставив до Росії

02:30 Коли військовозобов'язані можуть проігнорувати візит до ТЦК — перелік обставин

02:30 У Конотопі госпіталізували двох поранених під час обстрілу — один із них у критичному стані

01:32 На Рівненщині чоловік не з'явився до ТЦК, бо не погодився з рішенням ВЛК — що вирішив суд

01:30 Не існує "економічного фронту", а ухилянти можуть не повертатися — військова відповіла чоловікам

03:53 Не їмо котів, а з енергетикою все гаразд — у МЗС Німеччини поглузували з Трампа після дебатів

03:26 На фронті потрібні вправні кулінари — кого запрошують до полку "Азов"

03:03 Зміна військово-облікової спеціальності — чи треба їхати до ТЦК

Термінова новина

03:00 На Київщині лунають вибухи — регіон атакують ударні БпЛА, працює ППО

02:55 На Львівщині бізнесмен не сплатив податки на 14 млн, але був пійманий детективами БЕБ

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

02:32 Супутники засікли корабель РФ з іранськими Fatah-360 — скільки ракет він доставив до Росії

02:30 Коли військовозобов'язані можуть проігнорувати візит до ТЦК — перелік обставин

02:30 У Конотопі госпіталізували двох поранених під час обстрілу — один із них у критичному стані

01:32 На Рівненщині чоловік не з'явився до ТЦК, бо не погодився з рішенням ВЛК — що вирішив суд

01:30 Не існує "економічного фронту", а ухилянти можуть не повертатися — військова відповіла чоловікам

Ексклюзив

18:52 Двобій року — як пройшли дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

Text

22:46 Нардепка заявила, що Україна поступово йтиме до курсу долара по 50 гривень

Text

21:30 Експерт пояснив, як Росія обходить санкції і продовжує заробляти на продажу нафти

Text

18:07 Дебати Трампа та Гарріс, саміт Кримської платформи і навчання Китаю та Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

17:06 Експерт пояснив, чому видобуток газу в Україні цього року зросте не більше ніж на 2–3%

Text

14:10 Нардеп запропонував способи, які вдвічі збільшать дохід до бюджету

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

Text

13:39 Забруднення річки Десна — експерт повідомив про стан води в Києві

Text

13:00 "Сюрприз" для ЗСУ від Блінкена та президентські дебати в США — ефір День.LIVE

Text

12:59 Бракує суспільного розголосу — нардеп висловився про побиття військового у Смілі

Text

08:00 Забруднення Десни та візит Блінкена і Леммі до Києва — ефір Ранок.LIVE

10 вересня 2024
Text

23:14 У США готуються до дебатів Трампа та Гарріс — ексклюзивні кадри Новини.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

8 вересня 2024

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд