Детективы БЭБ разоблачили бизнесмена во Львовской области, уклонившегося от уплаты 14 миллионов гривен налогов

Бойцы подразделения БЭБ. Фото: УНИАН

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) во Львовской области завершили досудебное расследование дела об умышленном уклонении от уплаты налогов. Директор предприятия не заплатил в казну более 14 миллионов гривен.

Об этом 11 сентября сообщается на сайте БЭБ.

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В БЭБ выяснили, что руководитель компании, предоставляющей услуги в сфере отдыха, умышленно не отразил в налоговой отчетности операции по отчуждению движимого и недвижимого имущества и не зарегистрировал соответствующие налоговые накладные.

Такие действия директора привели к уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 14 млн. грн.

Руководителю компании объявлено о подозрении. Детективы БЭБ обеспечили возмещение в бюджет нанесенного ущерба в полном объеме, а дело направили в суд.