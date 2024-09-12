Детективы БЭБ разоблачили бизнесмена во Львовской области, уклонившегося от уплаты 14 миллионов гривен налогов

Во Львовской области бизнесмен не уплатил налоги на 14 млн, но был пойман детективами БЭБ
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) во Львовской области завершили досудебное расследование дела об умышленном уклонении от уплаты налогов. Директор предприятия не заплатил в казну более 14 миллионов гривен.
Об этом 11 сентября сообщается на сайте БЭБ.
Как подозреваемый уклонялся от уплаты налогов
В БЭБ выяснили, что руководитель компании, предоставляющей услуги в сфере отдыха, умышленно не отразил в налоговой отчетности операции по отчуждению движимого и недвижимого имущества и не зарегистрировал соответствующие налоговые накладные.
Такие действия директора привели к уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 14 млн. грн.
Руководителю компании объявлено о подозрении. Детективы БЭБ обеспечили возмещение в бюджет нанесенного ущерба в полном объеме, а дело направили в суд.
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