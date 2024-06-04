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На Львівщині блискавка вдарила у стайню з худобою

4 червня 2024 14:08
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Внаслідок удару блискавки у стайню на Львівщині загинула худоба
Пожежники ДСНС гасять вогонь. Ілюстративне фото: Telegram/Zelenskiy
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Стрийському районі Львівської області в ніч на вівторок, 4 червня, сталася пожежа. Внаслідок займання стайні там згоріла худоба.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Відомо, що пожежа в стайні сталася у селі Гірне Стрийського району.

За попередньою інформацією, причиною займання став удар блискавки. Худобу не вдалося врятувати з вогню, тварини згоріли.

Нагадаємо, на вулиці Миколи Закревського у Деснянському районі Києва горіло складське приміщення. На місці працювали аварійно-рятувальні служби.

Також ми писали, що у Золочівському районі на Львівщині сталася пожежа. Представники ДСНС врятували 30 тисяч курчат.

Крім того, у Києві сталася пожежа у багатоповерхівці. На щастя, пожежникам вдалося врятувати трьох дітей та вісім дорослих.

пожежа
Львівська область
блискавка
тварини
сільське господарство

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